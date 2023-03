Lionel Messi y Chiqui Tapia cenaron juntos: "Soñando con lo que vendrá"

Un día después de la ceremonia de los premios The Best donde arrasaron los protagonistas de la Selección argentina, el presidente de la AFA y el mejor jugador del mundo se juntaron a comer: Claudio Tapia y Lionel Messi compartieron una cena en París.

El 27 de febrero de 2023 será recordado como la primera vez que un país obtiene los tres galardones más importantes en la gala que organiza la FIFA: además del astro rosarino, Emiliano Martínez se coronó como mejor arquero y Lionel Scaloni en la terna de entrenadores. También la Albiceleste logró el título por la hinchada más destacada.

En la noche siguiente, dos protagonistas del conjunto nacional se encontraron: Tapia y Messi volvieron a unirse después del logro obtenido en Qatar 2022. “Cenando con un amigo. Recordando los momentos más felices. Soñando con lo que vendrá”, escribió en sus redes sociales el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Lo que vendrá” es conocido: los amistosos en la Argentina. El 23 de marzo será el primer partido contra Panamá en el Monumental, mientras que el 28 se enfrentará a Curazao, probablemente en Córdoba.

Luego de consagrarse como el mejor futbolista de 2022, Leo se mostró ansioso por viajar al país: “Tengo muchas ganas de que llegue ese momento, fue muy especial cuando volvimos después de la copa; no imaginaba lo que iba a ser y creo que va a ser algo similar”. Lionel Messi y Chiqui Tapia se juntaron a cenar en París. (Foto: Twitter @TapiaChiqui)

¿Qué dijo Lionel Messi sobre la renovación de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina?

Lionel Messi celebró la confirmación de que Lionel Scaloni será el DT del conjunto nacional hasta 2026: “Me pone feliz que siga, es buenísimo para este grupo que es joven y que tiene mucho tiempo por estar en la Selección. Él formó el grupo y conoce de memoria a los jugadores que pasaron, están y los que pasarán”.

¿Qué dijo Dibu Martínez sobre la renovación de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina?

Emiliano Martínez estaba en la alfombra verde de los premios The Best cuando le consultaron acerca de la continuidad de Lionel Scaloni. En ese momento, el Dibu no dudó en dejar una frase fiel a su estilo: “Si lo confirmó el Chiqui, ya está. Sin él no hay Scaloneta”.