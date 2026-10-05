Lionel Messi participó en Ezeiza de su último entrenamiento con la Selección Argentina

Lionel Messi completó este lunes, en el predio de Ezeiza, su último entrenamiento con la selección argentina, en la víspera del amistoso ante Benín, previsto para este martes a las 20:00 en el Estadio Monumental. La práctica tuvo todos los elementos habituales de una jornada previa a un partido, pero el contexto transformó cada escena en parte de una despedida.

El tradicional rondo ocupó un lugar central y funcionó como uno de los momentos que mejor resumieron el clima que atravesó al plantel. La pelota volvió a ser protagonista, los jugadores intercambiaron risas y cargadas y, aun en una jornada marcada por su significado especial, la dinámica mantuvo buena parte de la estructura habitual de las concentraciones.

La práctica comenzó con el trabajo en el gimnasio y continuó en el campo principal del predio. Allí, el profesor Luis Martín condujo la entrada en calor antes de que Lionel Scaloni tomara el control de los ejercicios. El entrenador dispuso los trabajos con pelota y supervisó el rondo que concentró buena parte de la tarde.

La postal de una despedida

Desde un costado del campo siguieron el entrenamiento Cristian Kily González, actual entrenador de Messi en el Inter Miami, y Ezequiel Lavezzi, ex compañero del capitán en distintos ciclos de la Selección. Ambos se acercaron para acompañarlo durante sus últimas horas como jugador de la Albiceleste.

La presencia de González y Lavezzi reunió, en una misma jornada, figuras correspondientes a diferentes etapas de la carrera de Messi. La escena se sumó a los distintos gestos que hicieron que aquella práctica fuera algo más que un entrenamiento de rutina.

Dentro del campo, Messi compartió el juego con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Cuti Romero, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, entre otros. El ejercicio incluyó prendas para quienes perdían la pelota, una característica habitual de los entrenamientos del plantel que esta vez dio lugar a risas y cargadas entre los jugadores.

Messi, competitivo hasta el último rondo

El carácter distendido de la práctica no modificó la exigencia de Messi. En uno de los pasajes del ejercicio, jugó, perdió la pelota y quedó en el centro, el lugar reservado para quien debía recuperarla. Desde allí reaccionó rápidamente: primero intervino sobre Fernández y luego participó junto a De Paul de una recuperación que le permitió abandonar el medio y reincorporarse al círculo exterior.

La secuencia volvió a mostrar un rasgo que acompañó al capitán durante toda su carrera: la negativa a resignar competitividad incluso en los entrenamientos. El contexto remitía a una despedida, pero la actitud de Messi frente a la pelota permaneció intacta.

Sus compañeros conocen desde hace años esa manera de afrontar el juego. En la última práctica previa a su salida de la Selección, la dinámica no fue diferente: incluso cuando el ambiente estuvo atravesado por el significado emocional de la jornada, la competencia dentro del rondo siguió siendo competencia.

De Paul, una presencia repetida

De Paul volvió a ubicarse cerca de Messi, como ocurrió durante numerosas prácticas en los años que compartieron tanto en la Selección como en el Inter Miami. Ambos protagonizaron varios cruces dentro del ejercicio y repitieron gestos de complicidad a lo largo de la tarde.

La cercanía entre los dos volvió a aparecer así en una jornada cargada de simbolismo. En medio de la despedida, las escenas conservaron elementos reconocibles de los entrenamientos que compartieron durante años: la pelota en el centro, los cruces, la competencia y las complicidades.

El equipo que prepara Scaloni

Mientras la práctica avanzaba, el cuerpo técnico también mantenía la estructura previa al amistoso frente a Benín. De acuerdo con la probable formación que maneja Scaloni, Argentina saldría a la cancha con:

Emiliano Martínez;

Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico;

Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister;

Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Del otro lado estará Benín, dirigido por Gernot Rohr.

El amistoso de este martes también tendrá la presencia esperada de otros campeones del mundo con Argentina en Qatar 2022, en un partido que quedará asociado al cierre de un ciclo particularmente extenso.

Más de dos décadas con la camiseta argentina

El encuentro ante Benín marcará el cierre de un ciclo de más de dos décadas de Messi con la camiseta de la Selección. En ese recorrido, el capitán disputó 207 partidos y convirtió 125 goles.

La dimensión de ese período también queda expresada en los títulos conquistados. Entre ellos aparecen:

Mundial 2022;

Copas América 2021 y 2024;

Finalissima 2022;

Medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008;

Mundial Sub-20 de 2005.

Así, la última práctica en Ezeiza no fue solamente la preparación para un amistoso. El rondo, las cargadas, las recuperaciones de pelota, la presencia de compañeros de distintas etapas y la cercanía de De Paul construyeron una escena atravesada por el final de un recorrido.

Messi llegó a su último entrenamiento con la Selección manteniendo los mismos códigos que marcaron tantos años dentro del plantel: la pelota como centro, la competencia como constante y los vínculos construidos durante el camino. Este martes, ante Benín y en el Estadio Monumental, llegará el partido que cerrará oficialmente ese ciclo de más de dos décadas.