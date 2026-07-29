La FIFA abrió un expediente disciplinario contra Argentina por la bandera de Malvinas

La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un expediente disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios integrantes de la Selección nacional como consecuencia de los hechos registrados al término de la final del Mundial 2026 frente a España, disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos.

La decisión del organismo internacional da inicio a un procedimiento formal mediante el cual se analizarán diferentes conductas atribuidas tanto a la entidad que conduce el fútbol argentino como a futbolistas y miembros del cuerpo técnico que participaron del certamen.

De acuerdo con lo informado por la FIFA, la investigación fue impulsada sobre la base del informe elaborado por el instructor de ética designado para el caso, documento que dio origen a la apertura del expediente disciplinario.

Entre las personas alcanzadas por la investigación figuran los futbolistas Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Fabián Ayala. Del lado español, el expediente también incluye al jugador Pablo Martín Páez Gavira (Gavi).

Los cargos que enfrenta la AFA

La investigación iniciada por la FIFA comprende una serie de presuntas infracciones al Código Disciplinario del organismo que involucran directamente a la AFA.

Según se detalló, la asociación se encuentra bajo análisis por posibles incumplimientos relacionados con la utilización de eventos deportivos para manifestaciones ajenas al deporte, además de conductas consideradas inadecuadas durante el desarrollo del torneo. Entre los aspectos incluidos en el expediente se encuentran:

Uso de eventos deportivos para manifestaciones ajenas al deporte.

Conductas inadecuadas.

Discriminación y agresiones racistas.

Fallas en el orden y la seguridad durante los partidos.

Asimismo, la investigación incorpora distintos episodios que, según la FIFA, deberán ser analizados durante el proceso disciplinario. Entre ellos se mencionan:

Cánticos y gestos discriminatorios.

Retrasos en el inicio de los encuentros.

Incumplimiento de protocolos.

Exhibición de mensajes considerados inapropiados por parte del equipo y de los hinchas.

Lanzamiento de objetos desde las tribunas en distintos partidos disputados por la Selección argentina durante el Mundial.

Estos elementos forman parte del conjunto de hechos que el organismo internacional evaluará antes de adoptar una resolución definitiva.

Futbolistas y cuerpo técnico bajo investigación

Además de la actuación institucional de la AFA, la Comisión Disciplinaria también abrió actuaciones respecto de integrantes del plantel argentino y del cuerpo técnico.

En ese marco, Nahuel Molina y Leandro Paredes enfrentan cargos por agresión, mientras que Thiago Almada y el futbolista español Pablo Martín Páez Gavira (Gavi) son investigados por conducta antideportiva.

Por otra parte, el integrante del cuerpo técnico argentino Roberto Fabián Ayala también fue incorporado al expediente abierto por la FIFA, en el marco de la investigación iniciada tras los incidentes registrados luego de la final.

La bandera sobre Malvinas

Uno de los episodios que motivó la apertura del procedimiento disciplinario fue la exhibición de una bandera sobre las Malvinas por parte de los jugadores argentinos al finalizar el encuentro disputado frente a Inglaterra.

Según se informó, ese hecho podría constituir una manifestación política prohibida por el reglamento de la FIFA, motivo por el cual fue incorporado al expediente que actualmente analiza la Comisión Disciplinaria.

El organismo internacional incluyó este episodio dentro del conjunto de situaciones ocurridas durante el torneo que serán objeto de evaluación en el marco del procedimiento iniciado contra la AFA y distintos integrantes de la delegación argentina.

Otros episodios incorporados al expediente

La investigación no se limita exclusivamente a los hechos ocurridos durante la final frente a España ni a la exhibición de la bandera tras el encuentro con Inglaterra.

La FIFA también analiza posibles episodios de discriminación, abuso racista y el lanzamiento de objetos por parte de los aficionados, situaciones que, de acuerdo con la información difundida, habrían ocurrido tanto durante la final del Mundial como en otros compromisos disputados por la Selección argentina a lo largo del certamen.

Estos antecedentes forman parte del expediente disciplinario y serán considerados por la Comisión Disciplinaria al momento de evaluar la existencia o no de responsabilidades y eventuales sanciones.