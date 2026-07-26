Lisandro Martínez tuvo un multitudinario recibimiento en Gualeguay y emocionó a los hinchas con su mensaje

Lisandro Martínez regresó a Gualeguay, su ciudad natal, y recibió un multitudinario homenaje después de la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026. Miles de fanáticos se concentraron este domingo por la tarde en la costanera para acompañar al defensor y reconocer su trayectoria con la camiseta nacional.

Ante la multitud, el jugador del Manchester United agradeció el recibimiento y destacó el orgullo que representa para él llevar el nombre de su ciudad al máximo nivel del fútbol.

"Quiero darle las gracias a todos por tomarse este tiempo de venir acá. Para mí es un orgullo enorme representar a mi ciudad. Me tocó estar acá en el 2022 cuando salimos campeones. Ahora lamentablemente no lo pudimos conseguir de nuevo, pero creo que conseguimos muchas cosas", expresó.

Sus palabras fueron interrumpidas por una ovación de los presentes, que comenzaron a cantar "¡Argentina! ¡Argentina!".

"Pusimos a la Argentina en lo más alto"

Martínez también se refirió a la frustración por no haber podido repetir el título mundial conseguido en Qatar 2022, aunque remarcó los aspectos positivos que dejó el recorrido del seleccionado.

"Todos somos argentinos y siempre queremos ganar. Siempre fuimos muy resultadistas. Esta vez no tocó ganar, pero creo que ganamos en muchas cosas: en la unión, en el respeto, en haberle demostrado al mundo lo que significa ser argentino", sostuvo.

Y agregó: "Creo que pusimos a la Argentina en lo más alto".

El defensor también habló sobre los pilares que fueron fundamentales para construir su carrera profesional. Ante la consulta sobre qué lo ayudó a llegar hasta ese lugar, resumió: "Mi mentalidad y tener a mi familia al lado".

El mensaje de Lisandro Martínez para los más jóvenes

Durante el homenaje, el futbolista también dejó un mensaje para los chicos que sueñan con seguir sus pasos en el fútbol.

"Hoy veo muchos chicos acá a los que seguramente les debe encantar el fútbol. Mi consejo es que crean en sí mismos, que luchen, que no se den por vencidos", expresó.

Martínez advirtió que el camino estará marcado por dificultades y personas que intentarán desalentar a quienes persiguen sus objetivos.

"Obviamente que va a haber muchas adversidades de por medio, que va a haber gente que los va a tirar para atrás, pero creo yo que con la ayuda de la familia, de los amigos y toda la gente cercana, los sueños están para cumplirse", concluyó.

El multitudinario recibimiento volvió a mostrar el vínculo entre Martínez y Gualeguay, una relación que el defensor mantiene como parte de su identidad pese a su trayectoria internacional.

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