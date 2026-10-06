Llegó el día: Argentina enfrenta a Benín en la gran despedida de Lionel Messi

La Selección argentina se prepara para protagonizar una noche que quedará marcada en la memoria del fútbol nacional. Este martes, desde las 20, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Benín en el Estadio Monumental, en un partido que tendrá un significado especial: será la gran despedida de Lionel Messi de la camiseta de la Albiceleste después de 21 años.

El encuentro será el último compromiso de Argentina en la presente fecha FIFA y estará rodeado por la expectativa generada alrededor del adiós del astro argentino. El partido contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y podrá verse por TyC Sports y Telefe.

El árbitro designado será el chileno Fernando Véjar, mientras que su compatriota José Cabero estará a cargo del VAR.

Más allá del carácter amistoso del encuentro, la jornada tendrá como eje central la despedida de Messi, quien el pasado 31 de agosto anunció su retiro de la Selección argentina. Después de más de dos décadas con la camiseta nacional, el capitán afrontará una noche cargada de emociones en el Monumental.

El adiós de una carrera inigualable

La despedida de Messi llega después de una trayectoria en la Selección que dejó una cantidad extraordinaria de recuerdos, títulos y estadísticas. El delantero argentino no solo protagonizó algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del seleccionado, sino que también construyó una serie de números que reflejan la dimensión de su recorrido.

Durante sus 21 años con la Albiceleste, Messi consiguió los principales títulos que disputó con la Selección en los últimos años. Entre ellos aparecen dos conquistas de la Copa América, además de la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Sus registros con la camiseta argentina son igualmente contundentes:

207 partidos disputados.

disputados. 122 goles convertidos.

convertidos. 66 asistencias .

. Copa América 2021 .

. Copa América 2024 .

. Finalissima .

. Mundial de Qatar 2022.

Todos esos antecedentes estarán presentes simbólicamente cuando Messi salga al campo de juego del Monumental para afrontar su último compromiso con la Selección.

La expectativa alrededor de la jornada permite anticipar una de las noches más emotivas que se recuerden en ese estadio. La despedida de quien durante 21 años llevó la camiseta argentina será el centro de una jornada en la que el resultado del amistoso ante Benín quedará inevitablemente acompañado por la dimensión del momento.

Argentina llega después de dos goleadas

El encuentro ante Benín será el tercer y último partido de Argentina durante esta fecha FIFA. El conjunto de Scaloni llega después de haber conseguido dos victorias contundentes.

El miércoles pasado, la Selección goleó 4-0 a Bolivia, mientras que el sábado logró una diferencia todavía mayor al imponerse 7-0 a Burkina Faso. El rival africano se presentó en ese partido con un combinado Sub 23, debido a problemas de logística que le impidieron llegar al país con su plantel habitual.

Con esos dos antecedentes, Argentina afrontará el último compromiso de la fecha FIFA frente a Benín, en una jornada cuyo principal atractivo estará puesto en la despedida de Messi.

Benín llega con dos partidos por la clasificación africana

Benín también tuvo actividad durante la actual fecha FIFA, aunque sus dos encuentros correspondieron a la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

En su primera presentación, el seleccionado igualó 1-1 frente a Burkina Faso. Posteriormente consiguió una victoria por 2-1 ante Mauritania. De esta manera, Benín llegará al Monumental después de dos compromisos oficiales correspondientes a su proceso clasificatorio y será el último rival que enfrentará Argentina en esta ventana internacional.

Prestianni y el sentimiento de los más jóvenes

La despedida de Messi también genera una fuerte repercusión entre los futbolistas más jóvenes de la Selección. Uno de ellos es Gianluca Prestianni, delantero del Benfica de Portugal, quien anticipó cómo imagina el momento que se vivirá en el seleccionado argentino.

El atacante definió la despedida como un momento que será "duro y lindo a la vez". Al mismo tiempo, reconoció que todavía no es "consciente" de lo que significa tener tan cerca el retiro del número 10 del fútbol internacional. La relación de Prestianni con Messi también está atravesada por una cuestión generacional. El delantero surgido de las inferiores de Vélez creció viendo jugar al capitán argentino y lo idolatró, como ocurre con la gran mayoría de los futbolistas que actualmente integran la Albiceleste.

Prestianni, además, atraviesa su propio momento de crecimiento dentro del seleccionado. Después de haber tenido un gran partido frente a Burkina Faso, en el que consiguió convertir un gol, se mostró orgulloso de estar cumpliendo un "sueño".

Su recorrido incluye el paso por distintas categorías juveniles de la Selección hasta conseguir finalmente "dar el salto" a la mayor, una experiencia que ahora comparte con el cierre de la etapa internacional de uno de sus grandes referentes.

Las posibles formaciones para la despedida

El amistoso internacional entre Argentina y Benín se disputará en el Monumental desde las 20, con Fernando Véjar como árbitro principal y José Cabero en el VAR.

La posible formación de Argentina contempla a Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El entrenador es Lionel Scaloni.

Por el lado de Benín, el equipo que aparece como posible formación está integrado por Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. El director técnico es Gernot Rohr.