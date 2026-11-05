Los autores de la bandera de Malvinas del Mundial contaron detalles inéditos: "Inventaron cosas"

La bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", que terminó en manos de Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian "Cuti" Romero después de la victoria de la selección argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, continúa generando repercusiones. El símbolo, que fue exhibido por los futbolistas durante los festejos por la clasificación a la final, volvió a ocupar un lugar central luego de que sus creadores revelaran detalles sobre su confección y el particular recorrido que tuvo hasta llegar al campo de juego.

En una entrevista con Mati Pelliccioni, en el programa Líbero, los integrantes del grupo de amigos que elaboró la bandera reconstruyeron los pasos que siguieron para preparar el mensaje y conseguir que ingresara al estadio. Durante la charla, también desmintieron distintas versiones que habían circulado sobre el origen del trapo y las circunstancias en las que fue confeccionado.

Uno de los jóvenes, identificado como Santi por otro integrante del grupo, fue quien se encargó de escribir la frase sobre la tela. Al explicar cómo lograron introducirla en el estadio, describió una maniobra que permitió mantenerla oculta hasta el momento de la celebración.

"La bandera la hicimos y la entramos a la cancha, digamos, abajo de la remera, ¿me entendés? Escondida", relató.

La historia detrás de la bandera estuvo atravesada por la amistad y por el vínculo compartido con la selección argentina, más allá de las preferencias futbolísticas individuales. El propio Santi explicó que los integrantes del grupo siguen a distintos clubes, pero que la Selección constituye el punto de encuentro que los reúne en cada partido.

"Hay grupos de amigos capaz que los une un equipo de fútbol y a nosotros nos une la selección. La realidad es que nosotros vamos a todos los partidos juntos, cada cual en su equipo. Yo, por ejemplo, soy de River. Y nada, la Selección es la Selección", sostuvo.

La bandera se confeccionó dos días antes del partido

Uno de los aspectos que generó mayor repercusión durante la entrevista fue la aclaración sobre el momento y el lugar en el que se preparó la bandera. Los integrantes del grupo rechazaron las versiones que señalaban que la iniciativa había surgido en un hotel, pocas horas antes del encuentro entre Argentina e Inglaterra.

"Viste que inventaron historias de que todo surgió en un hotel, horas antes del partido. Eso es mentira", afirmó uno de los amigos.

Según la reconstrucción que realizaron, la bandera fue confeccionada el 13 de julio de 2026, dos días antes del partido que enfrentó a la selección argentina con Inglaterra. El encuentro se disputó el 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los jóvenes explicaron que, durante su estadía, se alojaban en un departamento y que allí surgió la idea de elaborar el trapo. La tela utilizada fue una sábana que, según precisaron, había sido regalada por una persona cercana al grupo.

"La bandera nosotros la hicimos el día 13 de julio. Y parábamos en un departamento. La sábana, bueno, es de un hotel que nos la regaló una persona cercana nuestra y surgió la bandera ahí, en el piso del departamento", detallaron.

De esta manera, los autores buscaron precisar las circunstancias de la elaboración y desmentir que el mensaje hubiera sido preparado en las horas previas al partido. La confección se realizó en el piso del departamento donde se alojaban, con materiales sencillos y sin una planificación compleja.

Pintura, un pincel y una sábana: la confección artesanal

Durante la entrevista, los integrantes del grupo también mostraron los elementos que utilizaron para elaborar la bandera. Entre los materiales exhibidos se encontraban un tarro de pintura y el pincel con el que escribieron la frase sobre la sábana.

La confección, según explicaron, fue artesanal y se llevó adelante con recursos básicos. No hubo una preparación sofisticada ni una estructura especialmente diseñada para la ocasión. La bandera surgió de la iniciativa de los amigos y de la intención de expresar un mensaje vinculado con la causa de Malvinas en un escenario de enorme repercusión internacional.

La sencillez de los materiales contrastó con la dimensión que alcanzó la imagen posteriormente, cuando los futbolistas argentinos la exhibieron durante los festejos por la clasificación a la final del Mundial 2026.

La conversación con TyC Sports permitió conocer, además, otro aspecto de la historia: las dificultades que atravesó el grupo para acceder al Mercedes-Benz Stadium.

Sin entradas y detrás de la cancha: cómo lograron ingresar

Los amigos de Villa Luro no contaban con entradas para el partido entre Argentina e Inglaterra. A pesar de esa situación, lograron ingresar al estadio mediante una maniobra que describieron como improvisada.

Al reconstruir el episodio, explicaron que se encontraban reunidos detrás de la cancha, en un sector donde había un puente. Desde allí observaban el movimiento de los espectadores que ingresaban al Mercedes-Benz Stadium, mientras aguardaban la posibilidad de acceder.

"Así es la historia. Nosotros estábamos todos atrás de la cancha, había como un puente y nos habíamos juntado ahí. Y, bueno, veíamos que pasaba la gente, pasaba y nosotros seguíamos ahí hasta que, en un momento, pudimos entrar", relataron.

El testimonio permitió conocer que el ingreso no estuvo vinculado con la adquisición de localidades, sino con una oportunidad que se presentó mientras permanecían en las inmediaciones del estadio. Una vez dentro, los amigos consiguieron llevar la bandera hasta el sector donde se encontraban los jugadores argentinos durante los festejos por la clasificación a la final, que la selección disputaría frente a España.

El recorrido de la bandera hasta los jugadores argentinos

La bandera llegó a manos de Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian "Cuti" Romero en medio de la celebración por el triunfo ante Inglaterra. Los tres futbolistas la exhibieron frente a la tribuna y luego la desplegaron sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium.

La imagen tuvo una repercusión internacional y se viralizó, convirtiendo el mensaje sobre Malvinas en uno de los símbolos de aquella celebración.

De acuerdo con la información que Infobae pudo conocer durante las semanas posteriores al encuentro, la bandera permanecía bajo resguardo de un integrante de la delegación argentina, con la intención de que fuera entregada a excombatientes de la Guerra de Malvinas.

El destino previsto para el trapo agregó otro capítulo a una historia que comenzó con la iniciativa de un grupo de amigos y que terminó vinculada con una expresión de memoria y reconocimiento.

"Era un bollo a presión": el lanzamiento que permitió que llegara al campo

Otro de los integrantes del grupo contó que fue él quien lanzó la bandera hacia el terreno de juego. Según relató, la decisión se produjo ante la insistencia del personal de seguridad para que dejaran de mostrarla.

El joven explicó que, para conseguir que llegara lo más lejos posible, la envolvió con fuerza y la arrojó hacia el campo de juego.

"Agarré y la envolví bien fuerte y la revoleé con la mayor fuerza que pude y bien alto para que llegara lo más lejos posible", contó.

En su relato, también desmintió versiones que indicaban que la bandera había sido preparada con algún elemento adicional para facilitar el lanzamiento.

"Era un bollo a presión, no le metimos ninguna botella ni nada como habían dicho. Fue todo improvisado", concluyó.

Los testimonios de los autores permitieron reconstruir una secuencia que hasta entonces había circulado con distintas versiones: la confección de la bandera el 13 de julio en un departamento, el ingreso al estadio sin entradas, el ocultamiento debajo de la ropa y el lanzamiento durante los festejos.

La bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" terminó así en manos de tres futbolistas de la selección y se convirtió en una imagen de alcance internacional. Detrás de aquella escena, según sus protagonistas, hubo una sábana, pintura, un pincel y un grupo de amigos unidos por la pasión por la Selección.