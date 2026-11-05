VIDEO: el emotivo anuncio de retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo le puso punto final a una de las etapas más importantes de su carrera profesional. A los 41 años, el delantero anunció su retiro de la selección de Portugal y comunicó la decisión a través de sus redes sociales, con un mensaje en el que repasó el significado de haber representado a su país durante más de dos décadas.

La determinación llegó después de un período de reflexión, tras la última ventana de selecciones. El propio futbolista fue el encargado de confirmar que no volverá a vestir la camiseta nacional, una decisión que, según expresó, responde a la necesidad de darle paso al futuro y a las nuevas generaciones.

La despedida no estuvo centrada únicamente en los números acumulados a lo largo de su trayectoria. Ronaldo hizo referencia a las personas que lo acompañaron durante ese recorrido y a las experiencias que marcaron su historia con Portugal, desde los momentos de alegría hasta las derrotas que debió afrontar.

"Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro", escribió.

El delantero reconoció que la decisión no fue sencilla. "No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón", manifestó. En ese mismo mensaje, aseguró que siempre intentó dar lo máximo por el equipo nacional: "Nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal".

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

El comienzo de una trayectoria que dejó marcas históricas

La historia de Ronaldo con la selección mayor comenzó en agosto de 2003, cuando tenía apenas 18 años. Su debut oficial se produjo el 19 de agosto de ese año, bajo la conducción técnica de Luiz Felipe Scolari.

Desde entonces, el atacante se convirtió en una de las principales figuras del seleccionado y en el máximo goleador de su historia. A lo largo de los 23 años de recorrido, sus estadísticas reflejaron una continuidad y una producción ofensiva que lo ubicaron entre los futbolistas más destacados del equipo portugués.

El registro estadístico de su trayectoria internacional incluye:

234 partidos disputados.

146 goles convertidos.

18.604 minutos en cancha.

45 asistencias.

32 tarjetas amarillas.

Una tarjeta roja.

Esos números sintetizan una carrera que atravesó distintas generaciones del fútbol portugués y que tuvo a Ronaldo como uno de sus referentes centrales. Su despedida marca el cierre de un ciclo que no estuvo compuesto solamente por partidos y goles, sino también por títulos y por una relación sostenida con la camiseta nacional.

Su recorrido por las Copas del Mundo

Ronaldo participó en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026. En esas competiciones acumuló 27 partidos, 11 goles y dos asistencias, con un total de 2.205 minutos en cancha.

Su primera experiencia mundialista fue en Alemania 2006, cuando tenía 21 años. En ese torneo disputó seis encuentros y convirtió su primer gol en una Copa del Mundo frente a Irán, de penal, durante la victoria portuguesa por 2-0 correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos.

En Sudáfrica 2010, Ronaldo anotó una vez, ante Corea del Norte, en el triunfo de Portugal por 7-0. En Brasil 2014 también marcó un gol, frente a Ghana, aunque el seleccionado no consiguió superar la fase de grupos.

La mayor producción goleadora del delantero en una Copa del Mundo llegó en Rusia 2018, donde convirtió cuatro tantos. Entre ellos se destacó el triplete frente a España en el debut, una actuación que quedó entre los momentos más relevantes de su recorrido mundialista.

En Qatar 2022 sumó su último gol en una Copa del Mundo, ante Ghana. Con ese tanto, se convirtió en el primer futbolista en marcar en cinco ediciones diferentes del torneo.

Los tres títulos que conquistó con Portugal

La trayectoria de Ronaldo con la selección también estuvo marcada por la conquista de tres títulos. El más significativo llegó en 2016, cuando Portugal se consagró campeón de la Eurocopa tras vencer a Francia por 1-0 en la final disputada en París.

El delantero debió abandonar el campo durante el primer tiempo debido a una lesión. Sin embargo, acompañó a sus compañeros desde el banco y celebró el primer título continental de la historia de su país.

A ese logro se sumaron dos conquistas de la Liga de Naciones de la UEFA. La primera fue en 2019, cuando Portugal derrotó a Países Bajos por 1-0 en la final. La segunda llegó en 2025, después de superar a España en la tanda de penales.

Los tres títulos representaron hitos centrales en su etapa internacional y acompañaron una trayectoria en la que el delantero se consolidó como máximo goleador y una de las figuras más reconocidas del seleccionado.

Los registros de Ronaldo en cada competencia

La producción del atacante se distribuyó entre torneos oficiales, instancias clasificatorias y partidos amistosos. Sus estadísticas por competencia quedaron registradas de la siguiente manera:

Partidos amistosos: 56 encuentros y 22 goles.

Eliminatorias para el Mundial: 48 partidos y 37 goles.

Clasificación para la Eurocopa: 42 partidos y 39 goles.

Eurocopa: 30 partidos y 14 goles.

Copa del Mundo: 27 partidos y 11 goles.

UEFA Nations League: 15 partidos y 9 goles.

Fase final de la Nations League: 6 partidos y 6 goles.

Playoffs para el Mundial: 4 partidos y 4 goles.

Copa Confederaciones: 4 partidos y 2 goles.

Playoffs para la Eurocopa: 2 partidos y 2 goles.

Los registros permiten observar su aporte en distintas instancias del calendario internacional. La clasificación para la Eurocopa y las eliminatorias mundialistas aparecen entre las competencias en las que más goles convirtió, mientras que en la fase final de la Liga de Naciones mantuvo una eficacia de un tanto por partido, de acuerdo con las cifras consignadas.

El camino previo por las selecciones juveniles

Antes de consolidarse en la selección mayor, Ronaldo también recorrió distintas categorías juveniles de Portugal. Entre los equipos Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sub-21 y el seleccionado olímpico, disputó 34 partidos y marcó 18 goles.

Su primera aparición con una camiseta nacional se produjo el 23 de febrero de 2001, cuando tenía 16 años y 19 días. En aquella oportunidad jugó para Portugal Sub-15, dando inicio a un recorrido que luego continuaría hasta convertirse en una de las trayectorias más extensas y destacadas del seleccionado.

Con su anuncio, Cristiano Ronaldo cerró una etapa de 23 años en el equipo nacional. La despedida de la camiseta número siete deja como balance una marca estadística de 234 partidos y 146 goles, además de tres títulos y una historia que, según sus propias palabras, estuvo atravesada por el privilegio y la responsabilidad de representar a Portugal.