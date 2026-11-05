River visita a Aldosivi con la mira puesta en asegurar la localía en los playoffs

River visitará este jueves a Aldosivi por la fecha 16 del Torneo Clausura, en un encuentro que tendrá objetivos diferentes para ambos equipos. El Millonario llega con la necesidad de recuperarse de la dura derrota frente a Boca en el Superclásico y buscará una victoria que le permita asegurar la localía en los playoffs.

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio afrontará su primer compromiso desde la caída ante su clásico rival. El partido se disputará en Mar del Plata, en el estadio José María Minella, y marcará el cierre de la fase regular del Clausura para River.

La importancia del resultado estará vinculada con la posibilidad de garantizar que el equipo pueda jugar como local en la instancia de playoffs. En ese contexto, el Millonario intentará convertir la necesidad de sumar en una oportunidad para recuperar confianza luego del golpe sufrido en el Superclásico.

El rival, por su parte, llegará al encuentro en una situación diferente. Aldosivi perdió la categoría en la fecha pasada, luego de caer ante Racing en Avellaneda, y la próxima temporada jugará en la Primera Nacional. El Tiburón afrontará así el compromiso después de confirmar su descenso, mientras River buscará cerrar la fase regular con un resultado que responda a sus aspiraciones deportivas.

Las ausencias y las novedades en la convocatoria de River

La lista de convocados del Millonario para el partido en Mar del Plata presentó varias novedades. El equipo deberá afrontar el encuentro con una extensa lista de ausencias, provocadas por suspensiones y lesiones, una situación que llevó al entrenador a incorporar nuevos nombres a la convocatoria.

Ante la necesidad de contar con alternativas, Ponzio decidió incluir a dos juveniles que esperan tener su primera oportunidad en la máxima categoría: el mediocampista Elías Núñez y el delantero Felipe Esquivel.

La presencia de ambos jóvenes representa una de las principales novedades de la preparación de River para el partido. Tanto Núñez como Esquivel aguardan por su debut en Primera, y su inclusión se produjo en un contexto de bajas que condiciona la conformación del plantel disponible.

La convocatoria se da luego de la derrota frente a Boca y antes de un compromiso que puede resultar determinante para las aspiraciones del equipo en la fase final del torneo. River necesita sumar para asegurarse la localía en los playoffs, por lo que el encuentro ante Aldosivi adquiere relevancia más allá de tratarse de la última fecha de la etapa regular.

Las posibles formaciones

De acuerdo con las probables alineaciones difundidas para el partido, Aldosivi y River presentarían los siguientes equipos:

Aldosivi

Lucas Acosta.

Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch y Joaquín Pombo.

Mateo Vales.

Martín García, Nicolás Gaitan y Lucas Castro.

Juan Dadín.

Andrés Vombergar.

Director técnico: Javier Sanguinetti.

River

Santiago Beltrán.

Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña.

Tobías Andrada, Lucas Silva y Tomás Galván.

Thiago Almada.

Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Director técnico: Leonardo Ponzio.

Las formaciones son las posibles alineaciones para el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura. River contará con una estructura que buscará responder a la necesidad de sumar, mientras Aldosivi afrontará el partido después de haber perdido la categoría y con el objetivo de completar la fase regular.

Hora, estadio, árbitro y TV

El encuentro entre River y Aldosivi se jugará desde las 15 en el estadio José María Minella, de Mar del Plata. El compromiso corresponde a la fecha 16 del Torneo Clausura y será el último de la fase regular para el Millonario.

La transmisión estará disponible a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium, mientras que la conducción arbitral estará a cargo de Bryan Ferreyra. En el VAR se desempeñará José Carreras.

Los datos principales del partido son:

Partido: Aldosivi vs. River.

Competencia: Torneo Clausura, fecha 16.

Horario: 15.

Estadio: José María Minella, Mar del Plata.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

VAR: José Carreras.

Transmisión: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

River llegará a Mar del Plata con la presión de dejar atrás el resultado adverso del Superclásico y con la necesidad de sumar para asegurar la localía en los playoffs. Aldosivi, que cayó ante Racing en Avellaneda y jugará la próxima temporada en la Primera Nacional, afrontará el partido en el cierre de la fase regular del torneo.