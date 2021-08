Los clubes que sueñan con Lionel Messi

El día que muchos pensaron que no iba a llegar, llegó. Lionel Messi no seguirá su carrera en Barcelona debido a "obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)" y la noticia ya recorre el mundo. La Pulga finalizó sus vacaciones y se reunió hoy con su padre y los dirigentes del club, pero la novela no tuvo final feliz. Hoy, se abre un escenario distinto: el crack rosarino es agente libre de verdad, lo que significa un baldazo de agua fría para Joan Laporta y los hinchas del conjunto catalán.



"Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional", reza parte del comunicado oficial que lanzó Barcelona a través de sus canales oficiales.

Si bien el comunicado señala directamente a La Liga y expone que ya había un acuerdo bilateral, esto les permite a algunos clubes a volver a ilusionarse con la chance de poder contratar a Messi, cuya cotización en el mercado podría no tener techo en medio de una carrera sin precedentes. Manchester City, PSG, Inter de Milan e Inter Miami fueron las instituciones que picaron en punta luego del famoso burofax que el crack rosarino le envió a Josep María Bartomeu ante la falta de un proyecto deportivo serio, hace un poco más de un año.

La oferta de Manchester City por Lionel Messi

A mediados de febrero de este año, The Sun aseguró en su portada que Manchester City volvería a intentar sacar a Lionel Messi del Barcelona a cambio de 430 millones de euros, una cifra impactante aunque menor a los 600 millones presentados en 2020.

Además, el periódico agregó que los contactos nunca se cortaron y que el contrato ofrecido por parte del City sería de cinco temporadas, sin importar que el argentino tenga 33 años. Pep Guardiola y Sergio Agüero, quien finalmente firmó con Barcelona, eran dos puntos clave para seducir a la Pulga.

"PSG se posiciona como el mejor candidato, pero Messi evalúa todas las opciones y la Premier League lo seduce más que la Liga de Francia", detalló aquella edición de The Sun.

Hoy, el panorama sería aún más complicado para Manchester City, ya que está por desembolsar 100 millones de libras esterlinas por Jack Grealish, la figura y capitán del Aston Villa, quien se convertiría en el jugador inglés más caro de la historia, y también negocia con Harry Kane.

La oferta de PSG por Lionel Messi

El equipo francés, que tiene en sus filas a los también argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, además del entrenador Mauricio Pochettino, las personas que harían mucho más fácil la vida de la Pulga en París, se perfiló en el último tiempo como otro de los posibles destinos del máximo goleador de la historia del seleccionado albiceleste.

A mediados de febrero, el prestigioso diario L'Equipe brindó el detalle de cuáles serían los tres puntos claves para que Messi termine en el PSG:

Porque queda libre. Sin esta condición la operación sería absolutamente inviable, aún para un club multimillonario como el París Saint Germain. La crisis económica que desató la pandemia de coronavirus en todo el mundo también trastocó las finanzas de los más poderosos.

Porque Neymar quiere jugar con él. Desde que el crack brasileño se fue del Barcelona, en 2017, que ambos desean volver a compartir una cancha. Lío hizo fuerza para el regreso de Ney al club catalán en varias ocasiones, pero no se dio. Ahora el paulista hace lo propio y, además, la única chance que vuelvan a jugar juntos es con Messi en París, porque el PSG tiene decidido que no se vaya Neymar.

Porque ya hubo varios contactos previos. En el mercado de pases de comienzos de temporada, en medio de la disputa del rosarino con la directiva del club catalán, que incluyó el envío del famoso burofax, Leonardo, director deportivo del PSG, mantuvo contactos con el entorno de la Pulga sondeando su posible fichaje.

Sin embargo, teniendo en cuenta las llegadas de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos y Gianluigi Donnarumma, la continuidad de Neymar y que Kilyan Mbappé sigue en el plantel, afrontar la operación de sumar a Messi sería ahora muy difícil para el club de París.

La oferta de Inter de Milán por Lionel Messi

En agosto del 2020, el multimillonario grupo Suning, dueño del 70 por ciento de las acciones del Inter, estaba a la búsqueda de un sponsor para ir por Messi e incluso tenía el visto bueno del gobierno de Beijing. Se trataba de una inversión astronómica, pero que le daría al Inter el jugador con el que siempre soñó y el club tendría la imagen del crack rosarino para explotar en el inagotable mercado chino.

Ante esto y la posterior catarata de rumores, Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, respondió acerca de que si el conjunto neroazzurro estaba en condiciones de hacer una oferta por el rosarino. "No. El mercado nuestro pasa por oportunidades donde primero tenemos que vender para después comprar porque hay un reglamento, que es el fair play financiario, que hay que respetar y es algo muy importante. Nuestra filosofía pasa por ahí", manifestó el Pupi en diálogo con Líbero.

La oferta de Inter Miami por Lionel Messi



A principios de junio, Messi mantuvo conversaciones con el exfutbolista inglés David Beckham, fundador y gerente de la franquicia Inter de Miami, de la MLS, y cabe la posibilidad de que el rosarino juegue allí luego de cumplir el contrato con Barcelona, según señaló Kicker de la prensa alemana.

El estadounidense Jorge Más, un empresario que es gerente propietario de la franquicia de Miami, hizo mención de la charla entre Messi y Beckham, quien jugó ante Argentina en las Copa del Mundo de Francia 1998 (fue expulsado) y Corea-Japón 2002 (ganaron los británicos con un gol suyo de tiro penal) y aseguró: "Soy optimista con que Messi jugará con la camiseta del Inter Miami".

Otros de los indicios sobre la posibilidad de que Messi se traslade dentro de unos años a Miami es la compra por parte del rosarino de un apartamento en Sunny Isles Beach, Florida, por el que abonó 7.000.000 de dólares.

Sin embargo, hay un pequeño y gran detalle a tener en cuenta: el TMS de Estados Unidos cierra hoy y es prácticamente imposible que vaya ahí ahora.

En Inter Miami, que está jugando su segunda MLS, actualmente juegan los argentinos Gonzalo y Federico Higuaín, Nicolás Figal, Leandro González Pirez y Julián Carranza.