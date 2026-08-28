Los Leones cayeron ante Alemania y jugarán por el bronce

Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania en las semifinales del Mundial de Hockey que se desarrolla en Países Bajos y Bélgica y quedaron a las puertas de disputar el partido decisivo del certamen.

El equipo dirigido por Lucas Rey no logró superar al conjunto alemán, que se impuso con goles de Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann. El único tanto de la Selección argentina fue convertido por Tomás Domene, quien continúa siendo el máximo artillero del certamen.

De esta manera, Argentina disputará el encuentro por el tercer puesto y tendrá como rival a Países Bajos, uno de los anfitriones de la competencia. El partido se jugará este domingo, a partir de las 9, hora de la Argentina, y será transmitido por ESPN y Disney+.

La derrota puso fin a la posibilidad de alcanzar la final, pero dejó a Los Leones con una nueva oportunidad para cerrar su participación mundialista con una medalla.

"Se nos escapó por detalles"

Tras el encuentro ante Alemania, Tadeo Marcucci analizó la derrota y remarcó los aspectos que, según su evaluación, resultaron determinantes en el desarrollo de la semifinal.

"Se nos escapó por detalles, se definió en las áreas", declaró el jugador una vez finalizado el partido, en diálogo con ESPN. Sin embargo, el integrante del seleccionado argentino puso inmediatamente el foco en el próximo compromiso. "Ahora hay que ir a pelear por el bronce", recalcó.

El partido por el tercer puesto será el segundo enfrentamiento de Los Leones con Países Bajos en este Mundial. En la primera fase, los europeos se habían quedado con el triunfo por 3-1.

Ahora, el seleccionado argentino volverá a encontrarse con ese rival en un partido que definirá cuál de los dos equipos se quedará con el tercer lugar del certamen.

Una semifinal mundialista después de 12 años

La presencia de Los Leones entre los cuatro mejores equipos del Mundial marcó el regreso de Argentina a una semifinal mundialista después de 12 años.

La última vez que el seleccionado masculino había alcanzado esta instancia había sido en 2014. En esta edición del Mundial 2026, el conjunto dirigido por Lucas Rey consiguió avanzar a través de una campaña que incluyó importantes triunfos y una destacada producción ofensiva. El recorrido argentino tuvo diferentes etapas y enfrentamientos de alto nivel, hasta llegar al cruce de semifinales frente a Alemania.

El recorrido en la primera fase

Los Leones comenzaron su participación en el Grupo A, donde lograron finalizar en el segundo puesto y avanzar a la siguiente instancia con seis puntos.

El primer partido se disputó el 16 de agosto, con triunfo de Argentina por 3-0 ante Japón. Los goles del conjunto nacional fueron convertidos por:

Lucas Toscani .

. Lucio Méndez Pin .

. Maico Casella.

El segundo compromiso se jugó el 18 de agosto y terminó con derrota argentina por 3-1 ante Países Bajos. El gol de Los Leones fue anotado por Nicolás Della Torre, mientras que para el conjunto europeo marcaron Thierry Brinkman, Tijmen Reyenga y Duco Telgenkamp.

Argentina cerró la primera fase el 20 de agosto con una contundente victoria por 7-1 frente a Nueva Zelanda. En ese encuentro, Tomás Domene convirtió tres goles, mientras que Bautista Capurro marcó dos. Los restantes tantos argentinos fueron obra de Nicolás Keenan y Tadeo Marcucci. Para Nueva Zelanda anotó Kane Russell.

Con estos resultados, la Selección argentina terminó segunda del Grupo A, con seis puntos, y consiguió avanzar a la segunda fase.

Dos triunfos para meterse entre los cuatro mejores

En la segunda fase, Los Leones integraron el Grupo E, donde volvieron a mostrar una importante capacidad ofensiva. El 22 de agosto, Argentina derrotó 3-1 a Inglaterra, con una actuación sobresaliente de Tomás Domene, quien convirtió los tres goles del seleccionado nacional. El descuento inglés fue anotado por Samuel Hooper.

Dos días más tarde, el 24 de agosto, Los Leones volvieron a ganar al imponerse por 5-3 ante India. Los goles argentinos fueron convertidos por:

Joaquín Toscani .

. Nicolás Della Torre .

. Tomás Domene , en dos oportunidades.

, en dos oportunidades. Lucas Toscani.

Para India marcaron Sukhjeet Singh, en dos oportunidades, y Hardik Singh. Estos dos triunfos, por 3-1 ante Inglaterra y 5-3 frente a India, permitieron a la Selección argentina asegurar su presencia entre los cuatro mejores equipos del Mundial.

Argentina finalizó segunda en el Grupo E de la segunda fase con seis puntos, mientras que Países Bajos quedó en lo más alto de la zona con siete unidades.

Alemania frenó el sueño de la final

El 28 de agosto, Argentina enfrentó a Alemania en las semifinales. El encuentro terminó con victoria alemana por 2-1. Los goles del conjunto europeo fueron convertidos por Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann, mientras que Tomás Domene marcó para Los Leones.

La derrota dejó a Argentina sin la posibilidad de disputar el partido decisivo, aunque todavía con la oportunidad de cerrar su participación con una medalla.

En la otra semifinal se produjo otro resultado destacado: España hizo historia al vencer 4-3 a Países Bajos, logrando clasificarse a la final después de 28 años y dejando fuera de la definición a una de las grandes potencias del deporte.