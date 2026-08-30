Los Leones van por el bronce ante Países Bajos y buscan volver al podio mundial

Los Leones buscarán cerrar de la mejor manera su participación en el Mundial de hockey 2026. Luego de la derrota por 2-1 ante Alemania en las semifinales, el seleccionado argentino masculino enfrentará este domingo desde las 9 hs a Países Bajos por el tercer puesto, con el objetivo de conquistar la medalla de bronce y volver a subirse al podio mundial por segunda vez en su historia.

El encuentro se disputará en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, desde las 9 de la mañana, hora de Argentina. El ganador se quedará con el tercer escalón del podio y completará el cuadro de premiación del certamen, cuya gran final tendrá como protagonistas a Alemania y España.

El partido podrá seguirse en vivo a través de ESPN 2 y mediante streaming por Disney+ Plan Premium. La cita representa la última oportunidad de Los Leones para coronar su destacada campaña en la Copa del Mundo con una medalla.

La oportunidad de repetir el bronce de 2014

Para el equipo dirigido por Lucas Rey, el duelo frente a Países Bajos tendrá un valor especial. Argentina buscará repetir el tercer puesto conseguido en La Haya en 2014, que hasta el momento constituye su mejor ubicación histórica en un Mundial masculino.

La posibilidad de finalizar nuevamente entre los tres mejores del planeta aparece luego de un recorrido que llevó al seleccionado argentino hasta las semifinales, instancia en la que se enfrentó a Alemania, vigente campeón mundial. Los Leones cayeron por 2-1 ante el conjunto alemán y quedaron a las puertas de disputar la final. El único gol argentino fue convertido por Tomás Domene, quien llega a esta instancia como el cordobés goleador de Los Leones y del Mundial.

Ahora, el seleccionado tendrá una nueva oportunidad para cerrar el torneo con una victoria y una medalla, en un encuentro que pondrá frente a frente a dos equipos que ya se midieron durante la actual Copa del Mundo.

Países Bajos, un rival conocido en el torneo

Del otro lado estará Países Bajos, que también llega al partido por el bronce después de una derrota en semifinales.

El seleccionado neerlandés cayó por 4-3 ante España, en uno de los grandes resultados de esta etapa del campeonato. Países Bajos era considerado uno de los candidatos del torneo, pero quedó fuera de la definición y ahora deberá medirse con Argentina en la lucha por el tercer puesto. El enfrentamiento tendrá además un antecedente reciente dentro del propio Mundial. En la fase de grupos, el conjunto neerlandés derrotó a Argentina por 3-1, en la segunda fecha.

Aquel resultado dejó al seleccionado nacional con la necesidad de recuperarse en el camino posterior, y este domingo Los Leones tendrán la posibilidad de enfrentar nuevamente a un rival que ya los había superado en el certamen.

El camino argentino en la Copa del Mundo

Argentina llegó al partido por el tercer puesto luego de atravesar un recorrido de resultados diversos en las diferentes etapas del Mundial. En la fase inicial, Los Leones finalizaron en el segundo lugar del Grupo A. Su campaña comenzó con una victoria contundente por 3-0 frente a Japón.

En la segunda presentación llegó la derrota por 3-1 ante Países Bajos, resultado que obligó al seleccionado argentino a buscar una recuperación en el cierre de la fase. La reacción llegó con una goleada por 7-1 ante Nueva Zelanda, una actuación que permitió consolidar la clasificación del equipo argentino a la siguiente ronda.

Los resultados de la primera etapa fueron:

Argentina 3-0 Japón .

. Argentina 1-3 Países Bajos .

. Argentina 7-1 Nueva Zelanda.

Dos triunfos decisivos en la segunda fase

En la segunda etapa del Mundial, Argentina terminó en el segundo lugar del Grupo E, con un total de seis puntos. El líder de la zona fue Países Bajos, que cerró esa instancia con siete unidades. Sin embargo, Los Leones consiguieron dos victorias fundamentales que les permitieron asegurar la clasificación y continuar avanzando en el torneo.

Primero, el conjunto dirigido por Lucas Rey superó por 3-1 a Inglaterra. Luego consiguió otro triunfo importante al imponerse por 5-3 ante India. Esos resultados confirmaron la presencia argentina entre los equipos que continuarían en la pelea por el título mundial.

El recorrido de la segunda fase quedó marcado por:

Argentina 3-1 Inglaterra .

. Argentina 5-3 India.

La semifinal y la última chance de subir al podio

El paso siguiente llevó a Los Leones a una de las instancias decisivas del campeonato. En semifinales, Argentina se enfrentó a Alemania, pero el resultado fue favorable al conjunto europeo por 2-1.

La derrota dejó al seleccionado nacional sin la posibilidad de disputar la final, pero le abrió una última oportunidad para finalizar el Mundial con una medalla.

El partido frente a Países Bajos será, por lo tanto, el cierre de la campaña argentina en el torneo. Para Los Leones, estará en juego la posibilidad de repetir el bronce conseguido en 2014 y alcanzar nuevamente el podio de una Copa del Mundo.