Talleres sigue sin remontar y empató sin goles ante Central Córdoba

Talleres de Córdoba y Central Córdoba de Santiago del Estero quedaron en las últimas posiciones de la Zona A del Torneo Clausura de fútbol, tras empatar 0-0 en un discreto encuentro disputado esta noche en el estadio Mario Alberto Kempes de esta ciudad.

El marcador reflejó el mal momento de los protagonistas del duelo de esta noche, ambos en la parte baja de la tabla, aunque el equipo santiagueño más complicado con el descenso.

El elenco local que se fue silbado por sus propios hinchas y con reproches hacia el entrenador Jorge Sampaoli, cuya continuidad a esta altura pende de un hilo: apenas ganó un partido y ocupa el último escalón en su zona, muy lejos de los play off y de los protagonistas.

Talleres intentó tomar el control, pero careció de profundidad, generó muy pocas situaciones e incluso sufrió con algunos contragolpes de su rival, que estuvo cerca de desnivelar al promediar la primera parte, con un mano a mano que desperdició Diego Barrera cuando había quedado solo con el arquero Ezequiel Unsain.

En la segunda etapa, el equipo cordobés buscó de la misma manera, pero Central Córdoba jugó sin complejos, y más allá de sus precauciones, apostó nuevamente por el contragolpe, aunque le faltó un poco más de audacia para llevarse los tres puntos como visitante.

"Que se vayan todos...", el grito de los hinchas de Talleres refleja el disconformismo inocultable, en el marco de una campaña que prometía mucho más y que ahora tiene al equipo albiazul a la deriva y con el entrenador, quien ya había amagado con renunciar, contra las cuerdas.