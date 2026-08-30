Atlético Tucumán y Belgrano repartieron puntos y se mantienen entre los clasificados

Atlético Tucumán y Belgrano de Córdoba no se sacaron ventajas y empataron 0-0 en el encuentro disputado por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

La repartija de puntos le sirvió a ambos para quedarse entre los ocho clasificados; el "Pirata" quedó en cuarto lugar con 11 puntos, mientras que el "Decano" se posiciona en séptimo lugar con 10 unidades en la Zona B.

En la fecha anterior, Atlético Tucumán venía de empatar de la misma manera, sin goles, ante Instituto en condición de local, en el estadio Monumental Presidente José Fierro; mientras que Belgrano llegaba con dos derrotas al hilo: ante Racing por 1-0 en la Copa Argentina y 2-1 contra Defensa y Justicia por el campeonato.

El encuentro disputado en Tucumán tuvo un gran recibimiento de los hinchas tucumanos, con humo de color y fuegos artificiales, como suelen destacar los fanáticos del "Decano".

Desde el comienzo, el juego fue parejo para ambos equipos, pero el primero que golpeó fue el vigente campeón del fútbol argentino: el defensor Adrián Sporle, que gracias a la presión encontró una pelota en el área y sacó un remate que fue a las manos del arquero Luis Ingolotti.

La más clara para el equipo dirigido por Julio César Falcioni estuvo en los pies de Lautaro Godoy, quien se acomodó, desde fuera del área y entre varias camisetas negras, y sacó un fuerte remate que quedó en manods de Thiago Cardozo, arquero de Belgrano.

A los cuatro del segundo tiempo, Ingolotti reaccionó bien, tirándose abajo a puro reflejo tras un remate a colocar por parte de Franco "El Mudo" Vázquez.

Precisamente, Vázquez fue quien tuvo dos jugadas claras para el "Pirata": primero entrando al área, amagando a dos jugadores, pero con un remate tapado por Clever Ferreira con la cara; la segunda fue cuando cabeceó solo en el área, pero el tiro le salió desviado. Sin más chances en el partido, ambos se repartieron los puntos para quedar en zona de clasificación a la siguiente fase.

El próximo partido de Atlético Tucumán será ante Racing en Avellaneda, en el estadio Presidente Juan Domingo Perón, el domingo 06 a las 21:30; mientras que Belgrano deberá recibir a Huracán en Córdoba, en el recinto Julio César Villagra, más conocido como Gigante de Alberdi.