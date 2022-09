Los Pumas cayeron ante Sudáfrica y cerraron su mejor actuación en la competencia

Los Pumas dieron batalla en el Kings Park Stadium de Durban pero no pudieron doblegar la potencia de Sudáfrica, los actuales campeones del mundo. Cayeron 38-21 en la última fecha del Rugby Championship que quedará marcado en la historia como el más destacado para los argentinos hasta el momento por algunas victorias emblemáticas pero también por lo estadístico.

El detalle es que los dirigidos por el australiano Michael Cheika evitaron que los Springboks se consagren campeones del certamen y permitieron que Nueva Zelanda una vez más se apropie de la corona. La tabla de posiciones concluyó con los All Blacks con 19 puntos, Sudáfrica 18, Australia 10 y Argentina 9.

El saldo en esta edición 2022 es positivo porque logró un histórico triunfo ante los All Blacks como visitantes, además de una victoria contundente contra Australia en San Juan. Si bien no pudo respaldar esas dos grandes actuaciones en el resto de los partidos, sí firmó su mejor rendimiento desde lo estadístico con 9 puntos.

Más allá de que se posicionaron en la última colocación de la tabla mejoraron los números del 2018 y 2020 cuando cerraron el camino con 8 unidades. En el 2018 sumaron 2 victorias (32-19 vs. Sudáfrica en Mendoza y 23-19 vs. Australia en Gold Coast), mientras que en el 2020 acumularon un triunfo (25-15 vs. Nueva Zelanda en Sydney) y dos igualdades en un certamen especial que tuvo sólo tres naciones ya que Sudáfrica se bajó a raíz de las restricciones por la pandemia del COVID-19.

El seleccionado nacional de rugby también se repuso de un 2021 que terminó con 0 puntos producto de 6 derrotas, un hecho que sólo se había dado en el 2017 con la misma performance negativa.

Más allá de la buena cosecha de puntos, no hay que pasar por alto que los representantes argentinos tenían la chance de llegar a la última fecha peleando por el título pero perdieron en Avellaneda por 36-20 también contra los Springboks.

¿Los otros resultados en el torneo? Dos puntos en 2013 (6 derrotas) y 2019 (3 derrotas), cuatro puntos en 2014 (1 empate y cinco caídas), cinco puntos en 2015 (1 triunfo y 2 derrotas) y 2016 (1 victoria y 5 caídas); y siete puntos en el 2014 (1 victoria y 5 derrotas).

En Durban, los de Cheika batallaron durante casi 20 minutos hasta que Jasper Wies rompió el marcador con el primer try para el local. El capitán, Siya Kolisi, estiró la ventaja a 14-0 con otro try diez minutos más tarde, aunque Frans Steyn aportó tres más desde un penal a distancia. Recién casi a los 40 minutos los argentinos apoyaron por intermedio de Gonzalo Bertranou y sumaron la conversión de Emiliano Boffelli (goleador del torneo con 65 puntos).

Juan Martín González, con otro try que también contó con la conversión de Boffelli, le puso misterio al partido apenas se iniciaba el complemento: las cosas estaban 17-14. Sin embargo, apareció la potencia sudafricana para sumar un try penal a los 55 minutos, que contó con la respuesta de Tute Moroni con otro try (y la siempre constante conversión de Boffelli). Sin embargo, la esperanza duró poco: un try penal y un try de Kurt-Lee Arends con el reloj ya superando los 80 minutos determinaron el 38-21 final.

Las miradas albicelestes ahora estarán posicionadas en hacer un buen papel en la Copa del Mundo que se celebrará entre el 8 de septiembre y el 28 de octubre del 2023 en Francia. Argentina compartirá el Grupo D con Inglaterra, Japón, Samoa y Chile.