Se reprograma la fecha 3 del Torneo 3x3 y el certamen de Triples en Catamarca

Debido a las condiciones climáticas generadas por la ola polar que azota la provincia, la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca determinó la reprogramación de la Fecha 3 del Torneo 3x3 y del certamen de Triples.

La medida responde al contexto climático que afecta a la provincia y modifica el cronograma deportivo previsto.

Próximo anuncio sobre las Divisiones Formativas

La Federación informó que en las próximas horas dará a conocer cuándo se disputarán los encuentros correspondientes a las Divisiones Formativas, que estaban programados para este sábado.

Los partidos previstos correspondían a:

U13 masculina

U15 masculina

U17 masculina

U13 femenina

U15 femenina

Escenario previsto para la jornada

Los encuentros reprogramados estaban previstos para disputarse este sábado en la cancha del Centro Vecinal La Cruz Negra.

La Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca anunciará próximamente las nuevas fechas para la realización de los partidos de las categorías mencionadas.