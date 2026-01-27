Los Pumas llevarán el Nations Championship a seis provincias

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, ya tiene trazada su hoja de ruta definitiva para la temporada 2026. En un anuncio que consolida la relevancia del país en la elite del deporte, se han confirmado tanto el fixture oficial como las sedes de los encuentros que se disputarán en territorio nacional. El equipo argentino afrontará un calendario de una intensidad sin precedentes, que integra los compromisos del flamante Nations Championship, un test-match de alto voltaje ante Sudáfrica y una serie de dos encuentros frente a Australia, garantizando una presencia federal en seis provincias distintas.

La actividad en suelo argentino comenzará con una ventana de julio cargada de historia y rivalidad. Durante este periodo, Los Pumas asumirán el rol de locales ante tres potencias del Hemisferio Norte: Escocia, Gales e Inglaterra. La distribución de estas sedes refleja un compromiso por llevar el rugby de primer nivel a diferentes puntos cardinales del país.

4 de julio frente a Escocia: El debut oficial de la temporada tendrá lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba . Este recinto vuelve a recibir al seleccionado nacional tras el último antecedente registrado ante los All Blacks en 2025, marcando el regreso del rugby internacional a la provincia mediterránea.

11 de julio frente a Gales: Una semana después, la acción se trasladará a la región de Cuyo. San Juan será la encargada de recibir el cruce ante los "Dragones Rojos" en el Estadio del Bicentenario , consolidándose como una plaza habitual y confiable para el calendario de la Unión Argentina de Rugby.

18 de julio frente a Inglaterra: Para cerrar este bloque inicial, Santiago del Estero volverá a vestirse de gala. El Estadio Único Madre de Ciudades será la sede del choque ante el "Cardo", un escenario donde el seleccionado argentino mantiene un registro impecable, conservando su invicto con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones internacionales.

Tras el intenso inicio de julio, el calendario sumará un capítulo de especial relevancia con la llegada de los vigentes campeones del mundo. Sudáfrica disputará un único test-match el sábado 8 de agosto. El escenario elegido para este enfrentamiento es el estadio José Amalfitani de Vélez, un reducto histórico que continúa siendo el estadio con mayor cantidad de partidos disputados por Los Pumas en su trayectoria.

Posteriormente, el seleccionado centrará su atención en la serie ante Australia. Los "Wallabies" visitarán el país para disputar dos encuentros cruciales:

29 de agosto: El primer duelo de la serie se llevará a cabo en el estadio 23 de Agosto de Jujuy. 5 de septiembre: La revancha y el cierre de la actividad en territorio nacional tendrá como sede el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Con estas designaciones, tanto Jujuy como Mendoza ratifican su importancia estratégica dentro del mapa federal del rugby argentino, permitiendo que el público de diferentes regiones pueda despedir al equipo antes de sus compromisos internacionales.

Cierre de temporada: Europa y la final de Londres

Una vez concluida la etapa doméstica, la actividad de Los Pumas se trasladará al Viejo Continente en el mes de noviembre. La gira europea llevará al seleccionado a visitar a Irlanda, Italia y Francia, tres desafíos de máximo nivel técnico y físico.

El cierre de este ambicioso 2026 tendrá lugar en el mítico estadio de Twickenham, Londres. Allí se disputará el fin de semana de finales del Nations Championship, donde se definirán los puestos de vanguardia de esta nueva competencia global.

En relación con la adquisición de entradas para los partidos en Argentina, la organización informó que próximamente habrá novedades detalladas sobre los procesos de venta. No obstante, se ha confirmado que la comercialización será exclusiva a través del portal Ticketek. Este fixture no solo pone a prueba la capacidad deportiva de Los Pumas, sino también la infraestructura de las seis provincias elegidas para albergar el mejor rugby del mundo.