Los Topos hicieron historia en China con presencia catamarqueña

La Selección Argentina masculina de goalball, conocida como "Los Topos", finalizó su participación en el IBSA Goalball World Championship 2026, disputado en Hangzhou, China, con un meritorio y trascendental sexto puesto mundial.

Este resultado no solo representa una ubicación destacada en la clasificación final, sino que constituye el mejor desempeño en la historia del seleccionado nacional, consolidando a Argentina entre las principales potencias internacionales de la disciplina.

El cierre del torneo llegó tras la derrota en el partido por el quinto puesto ante Turquía por 3 a 1, pero el recorrido completo del equipo dejó una huella profunda en el deporte adaptado argentino.

El partido final: entrega hasta el último minuto

En el encuentro por el quinto lugar, Argentina inició con una formación compuesta por:

Matías Britez

Oscar Méndez

Matías Miranda

Durante la primera mitad, el equipo logró sostener la intensidad del partido y llegó al descanso con vida gracias al gol de Oscar Méndez, que estableció el 1-0 parcial y mantuvo la ilusión albiceleste.

En el complemento, el conjunto mantuvo a los mismos protagonistas y luego realizó modificaciones con los ingresos de:

Mario Velardez

Gabriel Zacarías

Pese al esfuerzo sostenido hasta el final, Turquía logró revertir el resultado y se quedó con la victoria por 3 a 1, sellando el sexto puesto para Argentina.

Un recorrido de alto impacto: la fase de grupos y la reacción competitiva

El camino de Los Topos en el Mundial comenzó con un desafío de máxima exigencia: una derrota ante Japón por 11 a 1, donde el único gol argentino fue convertido por Matías Miranda.

Lejos de resignarse, el equipo mostró carácter en el segundo partido y logró una victoria clave ante Polonia por 7 a 6, en un encuentro de enorme intensidad. Los goles fueron distribuidos de la siguiente manera:

Oscar Méndez: 4 goles

Matías Britez: 2 goles

Matías Miranda: 1 gol

El cierre de la fase de grupos fue aún más contundente con un triunfo sobre Finlandia por 12 a 7, donde se destacaron las actuaciones ofensivas de:

Britez: 7 goles

Méndez: 4 goles

Eloy Nieva: 1 gol

En este tramo del torneo se evidenció la solidez ofensiva del equipo y la capacidad de respuesta tras el debut adverso.

Rumbo a las instancias decisivas: Alemania, Estados Unidos y una victoria histórica

En los cuartos de final, Argentina cayó ante Alemania por 6 a 4, en un partido extremadamente parejo. El aporte goleador volvió a estar en manos de Oscar Méndez, quien sostuvo la competitividad del equipo hasta el último segundo.

Posteriormente, en la reclasificación por los puestos 5° al 8°, Los Topos lograron un triunfo de enorme valor histórico ante Estados Unidos por 7 a 6. Este resultado fue especialmente significativo, ya que representó la segunda victoria en la historia de Argentina ante una de las potencias mundiales del goalball.

En ese encuentro, la actuación fue descomunal de:

Matías Britez: 6 goles

Matías Miranda: 1 gol

Presencia catamarqueña: Eloy Nieva y Mario Velardez en el corazón del equipo

Uno de los puntos más destacados del certamen fue la presencia de los deportistas catamarqueños Eloy Nieva y Mario Velardez, quienes tuvieron participación activa a lo largo del torneo y fueron parte fundamental del plantel en distintos momentos de la competencia.

Nieva aportó incluso en la red en la victoria ante Finlandia, mientras que Velardez tuvo participación en el cierre del torneo, ingresando en el partido ante Turquía. Su presencia refuerza el alcance federal del seleccionado y subraya el crecimiento del deporte adaptado en provincias como Catamarca.

Reconocimiento institucional y valoración del logro

El presidente de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC), David Peralta, destacó el impacto del rendimiento del equipo:

"En un contexto muy complejo para el deporte actual, el desempeño de Los Topos es histórico y nos llena de orgullo. Representa el esfuerzo de todos los atletas con discapacidad del país y su capacidad competitiva para destacarse".

El mensaje sintetiza la relevancia del logro, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo institucional y social.

¿Qué es el goalball?

El goalball es una disciplina diseñada específicamente para personas ciegas o con baja visión. Su dinámica y reglamento presentan características únicas:

Se enfrentan dos equipos de tres jugadores .

. La cancha mide 18 metros de largo por 9 metros de ancho .

. El arco ocupa todo el ancho del campo (9 metros).

Se utiliza una pelota de 1,250 kg con cascabeles internos .

. El objetivo es lanzar la pelota con la mano para convertir goles.

El silencio del público es fundamental para permitir la orientación auditiva de los jugadores.

Un cierre que marca un antes y un después

El sexto puesto mundial conseguido en Hangzhou no es solo una posición en la tabla: es la confirmación de un proceso en crecimiento, de una selección que compite de igual a igual con las grandes potencias y de una participación que deja a Argentina entre los seis mejores equipos del mundo.

Con el aporte decisivo de figuras como Britez, Méndez, Miranda, Nieva y Velardez, Los Topos consolidan una campaña que ya forma parte de la historia grande del deporte adaptado argentino.