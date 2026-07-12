Macri anunció que la Fundación FIFA donará un millón de dólares para Venezuela

El ex presidente de la Nación y actual titular de la Fundación FIFA, Mauricio Macri, anunció que la organización destinará un millón de dólares de su fondo humanitario para asistir a las comunidades afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

La decisión fue comunicada por el propio Macri a través de su cuenta en la red social X, donde confirmó que los recursos serán destinados a apoyar las tareas de asistencia humanitaria que ya se desarrollan en las zonas más afectadas por la catástrofe.

En su mensaje, el ex mandatario expresó el acompañamiento de la institución hacia la población venezolana y explicó el objetivo de la ayuda económica.

"La Fundación FIFA acompaña al pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles de su historia. Vamos a destinar un millón de dólares de nuestro fondo humanitario para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos y colaborar con las organizaciones que ya están trabajando en el terreno para brindar ayuda de emergencia", manifestó Macri.

El anuncio representa una respuesta de carácter humanitario destinada a fortalecer el trabajo de las organizaciones que intervienen en la asistencia de las personas afectadas por los sismos.

El mensaje sobre el rol social del fútbol

Además de informar el envío de los fondos, Macri destacó el papel que puede desempeñar el deporte frente a situaciones de emergencia como la que atraviesa Venezuela.

En ese sentido, sostuvo que el fútbol posee una capacidad especial para generar unión entre las personas en los momentos de mayor dificultad y remarcó que esa fortaleza debe ponerse al servicio de quienes atraviesan la tragedia. "Sé que el fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas, especialmente cuando más se necesita. Esa fuerza debe ponerse al servicio de quienes hoy atraviesan esta tragedia".

Asimismo, el ex presidente envió su "cariño" a las familias damnificadas, tanto en nombre propio como del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Crece el número de víctimas tras los terremotos

El anuncio de la ayuda económica coincidió con una nueva actualización del balance oficial sobre las consecuencias del doble terremoto que afectó al país. Este sábado, los equipos de rescate localizaron otros 215 cuerpos entre los escombros, lo que elevó la cifra oficial de fallecidos a 4.333 personas como consecuencia de los dos movimientos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5.

La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien precisó que las tareas de remoción de escombros y recuperación de cuerpos se intensificaron durante los últimos días.

Según indicó el funcionario, gran parte de esos operativos se concentran en la zona de La Guaira, uno de los sectores más afectados por la tragedia.

El balance oficial de la emergencia

De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno, el número de personas heridas se mantiene en 16.740. El informe señala además que más del 90% de los heridos ya recibió el alta médica luego de ser atendido en distintos centros de salud.

En paralelo, las autoridades reportaron que 17.907 personas perdieron formalmente sus viviendas a causa de los terremotos, mientras que 18.437 personas permanecen alojadas en 94 campamentos transitorios habilitados para atender la emergencia.

Las cifras reflejan la magnitud del impacto provocado por los sismos y el alcance de las necesidades humanitarias que continúan registrándose en las regiones afectadas.

Amplio despliegue para afrontar la catástrofe

Como parte del operativo destinado a responder a la emergencia, el balance oficial también detalla un importante despliegue de recursos humanos. En las zonas afectadas permanecen trabajando 31.837 efectivos militares y de las fuerzas de seguridad, quienes participan en tareas de rescate, logística y asistencia.

A ese operativo se suma la colaboración de 30.197 voluntarios, que intervienen en distintas acciones de apoyo a la población damnificada y en las labores desarrolladas sobre el terreno.

Continúan registrándose réplicas

Mientras avanzan las tareas de rescate y asistencia, la actividad sísmica continúa.

El Servicio Sismológico local informó que desde el día en que ocurrió la catástrofe ya se contabilizaron 1.203 réplicas, entre ellas un movimiento de baja intensidad registrado durante este sábado.