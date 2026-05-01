Manu La Serna inicia su gira internacional con el Challenger de Santos

El tenista de la Capital, Juan Manuel La Serna, de 22 años, inició este viernes una nueva etapa en su carrera profesional al viajar rumbo a Brasil para disputar el Challenger de Santos, en el marco de la gira sudamericana de torneos de esta categoría.

El traslado se realizó vía la aerolínea brasileña GOL, acompañado por su entrenador, con destino inicial a la ciudad de San Pablo. Desde allí, el jugador continuará su recorrido en bus hasta la localidad de Santos, donde comenzará a competir a partir de este lunes, cuando se ponga en marcha el cuadro principal del certamen.

La participación en este torneo marca un nuevo capítulo dentro de un circuito en el que el tenista catamarqueño viene acumulando experiencia y resultados en un contexto de creciente exigencia competitiva.

Octavo cabeza de serie

En el Challenger 50 de Santos, La Serna partirá como octavo cabeza de serie, una condición que refleja su posicionamiento actual dentro del circuito y su rendimiento reciente en este tipo de competencias.

El torneo forma parte de la gira sudamericana de Challengers, un segmento clave del calendario para jugadores que buscan consolidarse en el ranking profesional. En ese contexto, el catamarqueño llega con el objetivo de continuar sumando puntos y consolidar su crecimiento. Actualmente, La Serna se ubica en torno al puesto 300 del ranking ATP, un indicador que lo posiciona en una etapa de transición dentro de su carrera, en la que cada torneo adquiere relevancia estratégica.

Gira exigente

De cara a esta competencia, el propio jugador expresó que su intención es "conseguir los mejores resultados posibles" en una gira que definió como complicada, en referencia al nivel de exigencia que presentan estos torneos y la intensidad del calendario.

El desafío no solo pasa por el rendimiento en cancha, sino también por la adaptación a distintas condiciones de juego, superficies y rivales, factores que forman parte del proceso de crecimiento de un tenista en el circuito profesional.

Continuidad en Córdoba

Una vez finalizada su participación en Brasil, La Serna continuará su calendario en la Argentina. La semana siguiente regresará a Córdoba para disputar una nueva etapa del circuito, que se desarrollará en el Córdoba Lawn Tennis Club.

Este torneo reviste un significado especial para el jugador, ya que se trata de un espacio con fuerte vínculo personal y deportivo. Es el club donde se formó su padre y primer entrenador, lo que le otorga un carácter cercano, prácticamente de local, en medio de una gira que lo lleva por distintos puntos del continente.

La continuidad en Córdoba permitirá mantener el ritmo competitivo y aprovechar el conocimiento del entorno para seguir sumando experiencia.

Proyección internacional hacia Europa

El calendario de La Serna no se limita al circuito sudamericano. En el mes de junio, el tenista tiene previsto viajar a Europa, donde participará en interclubes en Alemania y en nuevos torneos Challengers.

Esta etapa representa una oportunidad para medirse en escenarios distintos y ampliar su recorrido dentro del circuito internacional, con el objetivo de seguir escalando posiciones en el ranking ATP.

El plan de competencia incluye:

Participación en interclubes en Alemania .

. Disputa de torneos Challengers en Europa .

. Búsqueda de mejorar el ranking ATP.

Este esquema evidencia una planificación orientada a consolidar su presencia en el circuito profesional y a incrementar su nivel competitivo.