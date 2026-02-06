Manu La Serna jugará su primer torneo ATP 250

El tenista catamarqueño Juan Manuel "Manu" La Serna (22) atraviesa un momento destacado en su carrera profesional al confirmarse su participación en la qualy del ATP 250 de Buenos Aires, lo que marcará su debut en un torneo de esta categoría. Se trata de un acontecimiento histórico para el deporte de la provincia, ya que será la primera vez que un representante local compita en un certamen de tal envergadura.

La noticia se conoció mientras La Serna disputa el Challenger 125 de Rosario. Este jueves por la noche, su partido de octavos de final ante el boliviano Hugo Dellien, actual 149 del ranking ATP, debió ser suspendido por una tormenta eléctrica cuando el catamarqueño había cedido el primer set por 6-3 y se encontraba 1-0 arriba en el segundo.

Tras la suspensión del encuentro, el jugador recibió la confirmación de su ingreso a la fase de clasificación del ATP 250 porteño. La Serna deberá presentarse este domingo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, donde disputará la primera ronda del qualifying ante un rival que será designado por la organización.

Esta oportunidad llega luego de su participación en el exigente circuito sudamericano de torneos Challenger, que forma parte del proceso de crecimiento y consolidación del joven tenista en el ámbito profesional. La Serna expresó su agradecimiento a la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y se mostró muy conforme y entusiasmado por la invitación recibida, que representa un paso significativo en su proyección deportiva.