Mara Gómez, la primera jugadora trans de Argentina, jugará en Quilmes

El fútbol femenino argentino vive un momento de grandes movimientos, y el más destacado tiene como protagonista a Mara Gómez. La delantera que hizo historia al convertirse en la primera futbolista trans en participar de un torneo profesional en el país, cierra su etapa en Estudiantes de La Plata para abrir un nuevo capítulo en su carrera vistiendo la camiseta de Quilmes.

El fin de un ciclo histórico en el "Pincha"

La relación entre Mara y Estudiantes será recordada para siempre como el punto de inflexión para la inclusión en el deporte nacional. Su debut en diciembre de 2020 no fue solo un evento deportivo, sino un triunfo de los derechos civiles en el ámbito del alto rendimiento.

Tras varias temporadas en el club platense, donde Mara se consolidó como una referente del vestuario y una voz potente para la comunidad, la jugadora decidió buscar nuevos rumbos, dejando atrás un legado de perseverancia y profesionalismo en la máxima categoría.

Quilmes: El nuevo destino de la goleadora

La llegada de Mara Gómez a Quilmes representa un refuerzo de jerarquía para el club del sur. El "Cervecero" apuesta por la experiencia y la potencia física de la delantera para fortalecer su proyecto futbolístico en la búsqueda de nuevos objetivos.

Experiencia en Primera: Mara aporta el roce de haber competido contra los equipos más importantes del país.

Compromiso deportivo: Más allá de su rol social, su enfoque principal sigue siendo el rendimiento y la superación dentro del campo de juego.

Nueva etapa: Para la jugadora, este cambio significa la posibilidad de renovar sus metas en una institución con gran historia y una base de hinchas muy apasionada.

Un mensaje de resiliencia

La trayectoria de Mara sigue demostrando que el deporte es un terreno fértil para la integración. Al mudarse de club, reafirma que su carrera es una trayectoria sólida basada en el esfuerzo diario y no solo un hito simbólico. Su nombre seguirá siendo un estandarte para las futuras generaciones de deportistas que buscan un lugar basado puramente en su talento y pasión por la pelota.