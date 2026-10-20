Video: los hinchas de Vasco da Gama tiraron fuegos artificiales frente al hotel de Boca

La previa de la revancha entre Boca Juniors y Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana, estuvo marcada por un episodio de hostigamiento contra el plantel argentino. Durante la madrugada de este martes, hinchas del conjunto brasileño lanzaron fuegos artificiales frente al hotel donde se encuentra alojado el equipo xeneize en Río de Janeiro, a pocas horas del encuentro decisivo que se disputará esta noche en el estadio Maracaná.

El episodio se produjo en un momento clave de la preparación del conjunto argentino, que llegó a Brasil con la necesidad de revertir el resultado adverso obtenido en el primer partido. La derrota por 1-0 en la ida obliga a Boca a buscar una victoria que le permita meterse en la final del certamen, en una instancia que no disputa desde 2005.

La utilización de pirotecnia y ruidos frente a los hoteles de los equipos visitantes es una situación que suele repetirse en Brasil durante las jornadas previas a encuentros de gran importancia. En esos contextos, los hinchas locales recurren a este tipo de acciones con la intención de alterar el descanso de sus rivales antes de los partidos.

La situación vivida por la delegación de Boca se produjo, precisamente, en la antesala de una revancha determinante para las aspiraciones deportivas del equipo argentino. Con el resultado de la ida en contra, el plantel deberá afrontar el compromiso en un escenario de gran convocatoria y con la presión de conseguir el resultado necesario para avanzar a la definición.

Hinchas de Vasco tiraron fuegos artificiales en la puerta del hotel de Boca 🚨 Desde las 21.30 se enfrentan por la vuelta de las semis de la Sudamericana 🔜 📽️eugeniobrito_ https://t.co/F6Ioe6pbFk — Diario Olé (@DiarioOle) October 20, 2026

Boca busca revertir el resultado

Además de la obligación de remontar el 0-1, Boca tendrá otro desafío: intentar quebrar una prolongada racha sin victorias en territorio brasileño.

El último triunfo del Xeneize en Brasil se remonta al 2 de diciembre de 2020, cuando venció a Internacional en Porto Alegre por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde aquel encuentro, el equipo acumula 11 partidos sin triunfos en territorio brasileño, una estadística que buscará dejar atrás en una noche decisiva.

Sin embargo, el recorrido reciente del conjunto argentino en esta edición de la Sudamericana también ofrece un antecedente favorable. Boca consiguió clasificarse ante San Pablo en el estadio Morumbí, durante los cuartos de final del torneo, una victoria deportiva que demostró que puede superar una instancia eliminatoria en Brasil.

La revancha frente a Vasco representa una nueva oportunidad para cambiar la tendencia y alcanzar la final. Para conseguirlo, el equipo deberá superar la desventaja de la ida y responder en un estadio que estará colmado de simpatizantes brasileños.

La posibilidad de llegar a la definición continental constituye el principal objetivo de Boca, que no disputa una final de la Copa Sudamericana desde 2005. El resultado de esta noche determinará si el conjunto argentino logra avanzar a esa instancia después de más de dos décadas.

Paredes, la principal incógnita en la formación de Boca

En el plano futbolístico, una de las principales dudas de la formación pasa por la situación de Paredes, quien se recupera de un desgarro grado II en el isquiotibial derecho que sufrió durante el partido ante Instituto.

El capitán mostró una evolución en tiempo récord y mantiene la intención de estar presente en un compromiso considerado clave para las aspiraciones del equipo. No obstante, su inclusión desde el comienzo dependerá de la decisión de Rodolfo Arruabarrena, quien deberá evaluar si lo coloca entre los titulares o lo mantiene como alternativa en el banco de suplentes.

La situación del mediocampista se convierte así en uno de los puntos centrales de la planificación del encuentro. Su recuperación abre la posibilidad de que esté disponible, aunque la determinación final sobre su participación desde el arranque permanece en manos del entrenador.

Otra de las novedades que podría presentar Boca es el regreso de Alan Velasco, quien se recuperó del desgarro sufrido ante Unión. El mediocampista pelea por un lugar en el equipo con Sebastián Villa, en una disputa que forma parte de las decisiones que el cuerpo técnico deberá resolver antes de la revancha.

Además, Miguel Merentiel podría regresar a la titularidad en lugar de Enner Valencia. Esta alternativa constituye otra de las variantes que se manejan para conformar el equipo que intentará revertir la serie en el Maracaná.

Las decisiones sobre estos nombres serán relevantes en la preparación del partido, dado que Boca necesita ganar para continuar en carrera por el título y superar la desventaja que arrastra desde el encuentro de ida.

Vasco llega tras perder ante San Pablo

Del lado brasileño, Vasco da Gama afrontará la revancha después de sufrir una derrota por 1-0 ante San Pablo en el Brasileirao. Ese resultado puso fin a una racha de siete partidos sin derrotas y modificó el panorama inmediato del equipo en la competencia local.

Tras esa caída, Vasco quedó ubicado en el puesto 15 de la tabla, con 35 puntos. El conjunto brasileño se encuentra a tres puntos de la zona de descenso y a cuatro de los puestos de clasificación para la próxima Copa Sudamericana. En medio de ese escenario, el equipo prepara el compromiso ante Boca con la intención de sostener la ventaja conseguida en La Bombonera y asegurar su lugar en la final. En principio, no se esperan demasiadas modificaciones con respecto a la formación que ganó el primer partido.

Sin embargo, también existe una incógnita relacionada con una lesión. Se trata de Paulo Henrique, una de las figuras del encuentro de ida, quien salió lesionado durante el entretiempo del partido ante San Pablo.

Su situación será uno de los aspectos a seguir en la conformación del equipo brasileño. La posibilidad de contar con uno de los jugadores destacados de la primera semifinal forma parte de las cuestiones que Vasco deberá resolver antes de recibir a Boca.