Manu La Serna pasó a octavos de final en Brasil

El tenista catamarqueño Manu La Serna logró este martes una destacada victoria y se clasificó a los octavos de final del Challenger de Itajaí, en Brasil, en lo que representa su mejor inicio de temporada dentro del circuito Challenger ATP ITF.

El zurdo nacido en la ciudad Capital derrotó al brasileño Daniel Dutra da Silva, actual número 344 del ranking ATP, con un contundente 6-0 y 7-5, en un partido que tuvo un valor agregado por las condiciones físicas con las que llegó el representante de Catamarca.

La Serna arrastraba una molestia abdominal que puso en duda su presentación, pero decidió salir a la cancha y terminó eliminando al experimentado tenista carioca de 35 años, logrando un triunfo de gran relevancia en el certamen.

Ahora, el catamarqueño tendrá dos días de descanso antes de volver a competir. El próximo jueves, por los octavos de final, se enfrentará al español Sánchez Izquierdo, quien viene de superar al brasileño Reis da Silva por 6-4 y 6-2.

Tras el encuentro, La Serna agradeció el acompañamiento recibido y se retiró de inmediato para continuar con su rutina diaria de fisioterapia, clave para su recuperación y preparación de cara al próximo compromiso.