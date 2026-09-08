Manu La Serna sigue cosechando triunfos: primera victoria en Viena

Manuel La Serna continúa sumando triunfos en su gira europea y este martes dio un nuevo paso en el Challenger de Tulln, en Austria. En su primera participación en esta competencia, el tenista catamarqueño logró imponerse ante el rumano Filip Cristian Jianu, en un encuentro que necesitó de tres sets para definir al ganador.

La Serna, que participa en el certamen como 18.º cabeza de serie, consiguió resolver un partido exigente y avanzar en el cuadro principal. El resultado final fue 6-4, 3-6 y 6-3, una victoria que le permitió continuar en carrera después de una nueva presentación sobre suelo austríaco.

El triunfo representa además una continuidad para el presente del tenista catamarqueño, que llega a esta instancia luego de haber conseguido la semana pasada un logro especialmente significativo en su trayectoria: la conquista de su primer título de categoría Challenger en dobles.

Ahora, el desafío continuará en los octavos de final, donde La Serna tendrá como próximo rival al austríaco Lukas Neumayer. El encuentro está previsto para este jueves 10 de septiembre, en una nueva oportunidad para que el catamarqueño siga avanzando dentro de su gira europea.

Un partido que se definió en tres sets

El debut de La Serna en el Challenger de Tulln tuvo una definición en tres sets frente a Jianu. El catamarqueño comenzó imponiéndose por 6-4, resultado que le permitió tomar la delantera en el partido.

El rumano reaccionó en el segundo parcial y logró quedarse con el set por 6-3, llevando la definición a una tercera manga. En ese tramo decisivo, La Serna volvió a encontrar la ventaja necesaria para cerrar el encuentro y quedarse con el triunfo por 6-3. De esta manera, el tenista catamarqueño consiguió superar su primera presentación en el torneo y asegurar su presencia en los octavos de final.

El resultado le permitió avanzar en el certamen austríaco y sostener su participación dentro de una gira europea que ya le entregó una conquista importante durante la semana anterior.

El antecedente de una consagración histórica

El presente de La Serna en Tulln tiene como antecedente inmediato su reciente consagración en dobles. El tenista catamarqueño alcanzó este sábado un hito clave en su carrera al conquistar su primer título de categoría Challenger en dobles.

La definición fue vibrante y tuvo al deportista local como protagonista junto al porteño Valerio Aboian. Ambos consiguieron quedarse con el campeonato después de superar a la dupla integrada por el ucraniano Oleksandr Ovcharenko y el búlgaro Anthony Genov.

La definición necesitó de tres parciales y un super tie-break para determinar a los campeones. La Serna y Aboian comenzaron perdiendo el primer set por 6-4, pero consiguieron reaccionar en el segundo y lo ganaron por 7-6. Con el partido igualado, el campeonato se definió en el super tie-break, donde la dupla argentina logró imponerse por 10-8.

Así, el catamarqueño celebró junto a Aboian su primer título Challenger en dobles, una conquista que marcó un momento destacado dentro de su carrera y que precedió a su nueva presentación individual en Austria.

El próximo desafío será ante un local

Luego de superar a Filip Cristian Jianu, La Serna ya tiene definido a su próximo adversario en el Challenger de Tulln. En los octavos de final se enfrentará al austríaco Lukas Neumayer.

El partido está programado para el jueves 10 de septiembre, en una nueva instancia del torneo que el catamarqueño afronta como 18.º cabeza de serie. La victoria de este martes le permite llegar a esa instancia con el impulso de haber superado un debut que se extendió durante tres sets. Después de quedarse con el primer parcial, ceder el segundo y recuperar el control en el tercero, La Serna cerró el encuentro por 6-4, 3-6 y 6-3.

Su recorrido en Austria continúa, entonces, con un nuevo compromiso y la posibilidad de seguir avanzando en el cuadro del Challenger de Tulln.