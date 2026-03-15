Mariano Navone se consagró campeón en Cap Cana y logró su primer título sobre canchas duras

El tenista argentino Mariano Navone se consagró campeón este domingo del Challenger 175 de Cap Cana, en República Dominicana, tras derrotar en la final al italiano Mattia Bellucci por 7-5 y 6-4. De esta manera, el bonaerense logró por primera vez en su carrera un título sobre superficie dura.

El certamen forma parte de los torneos Challenger 175, una categoría incorporada al calendario de la ATP Tour en 2023 y que se disputa durante las segundas semanas de los Masters 1000 de Indian Wells Masters, Madrid Open y Italian Open. Estos torneos ofrecen una oportunidad para los jugadores que quedan eliminados en esos grandes eventos y buscan mantener ritmo de competencia.

No es la primera vez que Navone aprovecha este tipo de certámenes. En 2024, luego de caer en la segunda ronda del Madrid Open, disputó el Challenger 175 de Cagliari y se quedó con el título tras vencer en la final al italiano Lorenzo Musetti.

En esta ocasión, tras su eliminación en su debut en Indian Wells frente al estadounidense Marcos Giron, el argentino decidió viajar a República Dominicana para competir en Cap Cana.

Un título con nuevo entrenador

El triunfo también marcó una nueva etapa en la carrera del tenista. Luego de más de tres años de trabajo, Navone finalizó su vínculo profesional con el entrenador Andrés Dellatorre tras el Argentina Open y comenzó a trabajar con Alberto Mancini, quien lo acompañó durante toda la semana del torneo.

En la final, Navone tuvo un inicio de partido con varios quiebres de servicio de ambos lados. El argentino logró romper el saque de Bellucci en tres oportunidades, mientras que el europeo lo hizo en dos ocasiones, diferencia que le permitió quedarse con el primer set por 7-5.

En el segundo parcial, el bonaerense tomó rápidamente la iniciativa y se adelantó 4-0. Aunque el italiano intentó reaccionar, Navone logró mantener la ventaja y selló el triunfo por 6-4 tras dos horas y nueve minutos de juego.

El camino al título

Para levantar el trofeo, el argentino superó al dominicano Nick Hardt en su debut, luego al japonés Shintaro Mochizuki en octavos de final, al francés Valentin Royer en cuartos y al belga Alexander Blockx en semifinales.

Con este resultado, Navone —que actualmente ocupa el puesto 79 del ranking— ascenderá hasta el lugar 60 del escalafón mundial a partir de este lunes.

Un impulso tras meses irregulares

El tenista argentino había tenido su mejor temporada en 2024, cuando logró consolidarse en el circuito principal con destacadas actuaciones, entre ellas las finales de los torneos de Río de Janeiro y Bucarest, que lo llevaron a meterse dentro del top 50 del ranking mundial.

Sin embargo, durante 2025 los resultados no acompañaron con la misma regularidad. Si bien aportó el punto decisivo para Argentina en la serie frente a Noruega por los Qualifiers de la Copa Davis, luego perdió terreno en el ranking y cayó hasta el puesto 99.

Antes de llegar a Cap Cana, el inicio de la temporada 2026 tampoco había sido sencillo: en siete torneos acumuló siete derrotas y apenas dos victorias, logradas en las primeras rondas de los ATP de Buenos Aires y Santiago.

En ese contexto, el título en República Dominicana aparece como una señal alentadora para el bonaerense. Más allá del trofeo, el triunfo le permite recuperar confianza y buscar una nueva escalada en el ranking durante el resto de la temporada.