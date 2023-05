Martín Demichelis hizo una dura autocrítica, tras la victoria de River: "Se percibió la incertidumbre"

River le ganó 2-1 a Platense por la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol y mantuvo la ventaja de cinco puntos sobre San Lorenzo. Los goles del Millonario los hicieron Miguel Borja y Nacho Fernández, mientras que el tanto del Calamar lo convirtió Ronaldo Martínez.

Una vez consumada la victoria, Martín Demichelis habló en conferencia de prensa: “Arrancamos el partido dos puntos arriba de San Lorenzo, nos pusimos rápido en ventaja y nos empataron. El fútbol está lleno de emociones, no las manejamos del todo bien y tuvimos muchas imprecisiones”.

También se tomó un momento para destacar el trabajo de sus dirigidos: “Quiero felicitar a mis jugadores porque veníamos de una derrota en Córdoba, se hizo una semana muy larga y se volvió a sumar de a tres”.

El entrenador se mostró contento con el resultado, aunque reconoció que su equipo no jugó como quisiera: “Ganamos, era lo más importante, pero me importa el cómo; se percibió la incertidumbre de la gente por no controlar el partido y estar a un gol de ventaja”.

Demichelis explicó por qué armó la defensa que salió a la cancha: “Emanuel Mammana probablemente no pueda estar el jueves; hoy me decidí que Robert Rojas y Paulo Díaz sean la dupla central, por eso los probé. Nicolás De la Cruz seguramente llegue para jugar contra Sporting Cristal”.

Al respecto del encuentro por la Copa Libertadores, el director técnico fue contundente: “Es importante ganar en Perú; ahora jugamos un triangular con The Strongest y Sporting Cristal, hay que sumar más que ellos. Tenemos que hacer un partido inteligente, calmar la ansiedad y manejarlo mejor: ser vertical cuando se puede, no siempre”.