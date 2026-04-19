Moreno tuvo su bautismo en el Superclásico

El fútbol argentino se prepara para vivir una nueva edición de su duelo más emblemático. Este domingo, River Plate recibirá a Boca Juniors en el Estadio Más Monumental, en el marco del enfrentamiento número 266 de la histórica rivalidad. El partido comenzará a las 17:00 horas y contará con transmisión en vivo a través de ESPN Premium y TNT Sports.

El contexto previo marca que ambos equipos llegan en un momento destacado. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet, quien afrontará su primer Superclásico como director técnico, acumula seis victorias en sus últimos siete partidos, lo que refleja un rendimiento sostenido en las últimas presentaciones.

Por su parte, el equipo conducido por Claudio Ubeda atraviesa una racha invicta de doce encuentros, además de haber ganado cuatro de sus últimas cinco presentaciones, lo que lo posiciona también en un nivel competitivo elevado de cara al enfrentamiento.

Antecedentes recientes entre River y Boca

Los últimos cruces entre ambos equipos aportan un contexto inmediato que suma tensión al encuentro. La última vez que se enfrentaron fue en el Clausura 2025, cuando Boca Juniors se impuso por 2 a 0 en La Bombonera, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Sin embargo, en el último enfrentamiento disputado en el Estadio Más Monumental, fue River Plate el que logró imponerse. En aquella oportunidad, el equipo de Núñez ganó por 2 a 1, con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel había marcado el empate parcial para el conjunto xeneize.

Estos antecedentes reflejan un equilibrio reciente entre ambos clubes, que se suma al presente positivo con el que llegan a este nuevo capítulo.

El debut de Aníbal Moreno en el clásico

Uno de los focos principales del encuentro estará puesto en la presencia de Aníbal "Colo" Moreno, mediocampista nacido en la Capital catamarqueña, quien será titular en River Plate y disputará su primer Superclásico.

Su inclusión en el equipo titular lo posiciona como protagonista directo de un partido de máxima exigencia, en el que tendrá la responsabilidad de integrarse al mediocampo en un contexto de alta intensidad y visibilidad.

El debut de Moreno en este tipo de encuentros marca un momento significativo en su carrera, al tratarse del partido más trascendente del fútbol argentino.

Formaciones confirmadas

Ambos entrenadores definieron sus alineaciones titulares para el partido, consolidando los nombres que saldrán al campo de juego desde el inicio.

Boca Juniors saldrá con:

Leandro Brey

Marcelo Weigandt

Lautaro Di Lollo

Ayrton Costa

Lautaro Blanco

Santiago Ascacibar

Leandro Paredes

Milton Delgado

Tomás Aranda

Miguel Merentiel

Adam Bareiro

Un duelo con promesa de emociones

El enfrentamiento entre River Plate y Boca Juniors se presenta, una vez más, como un evento de alto impacto deportivo, con ambos equipos en buen momento y antecedentes recientes que anticipan un desarrollo competitivo.

La combinación de rachas positivas, historia reciente equilibrada y la presencia de protagonistas que afrontan momentos clave, como el caso de Aníbal Moreno, configura un escenario donde cada detalle puede resultar determinante.

Con el Estadio Más Monumental como escenario y el inicio pautado para las 17:00, el Superclásico número 266 se suma a la extensa historia de enfrentamientos entre los dos clubes más representativos del fútbol argentino, en un partido que, como cada edición, concentra la atención de miles de espectadores y promete un desarrollo cargado de intensidad.