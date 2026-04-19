Superclásico: Boca le ganó 1-0 a River y le puso fin al invicto de Eduardo Coudet

El fútbol argentino vivió este domingo una nueva edición del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, disputado desde las 17 en el Estadio Monumental, con ambos equipos en un buen momento tanto en el torneo local como en competencias internacionales.

Tras un primer tiempo parejo y disputado, el partido se destrabó sobre el final de los primeros 45 minutos. Boca abrió el marcador desde el punto penal luego de que Lautaro Rivero bloqueara con la mano un remate de Miguel Merentiel. El árbitro Darío Herrera sancionó la infracción tras revisar la jugada en el VAR.

GOL DE PAREDES DE PENAL Y TOPO GIGIO PARA EL 1-0 ANTE RIVER EN EL MONUMENTAL 🔵🟡



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El encargado de la ejecución fue Leandro Paredes, quien convirtió con un remate al palo derecho del arco defendido por Santiago Beltrán.

En el complemento, el equipo dirigido por Claudio Úbeda logró sostener la ventaja. Del otro lado, el conjunto conducido por Eduardo Coudet adelantó líneas en busca del empate, aunque sin éxito.

En los minutos finales, River reclamó un penal sobre Lucas Martínez Quarta que el VAR no llamó a revisar. Con este resultado, Boca se impuso 1-0 en la edición 266 del partido más atractivo del fútbol argentino.