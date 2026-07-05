Mbappé apuntó contra Paraguay tras la victoria: "También podemos jugar al fútbol sucio"

l capitán de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, dejó fuertes declaraciones luego del triunfo por 1-0 ante Paraguay, que le permitió al conjunto europeo avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

El delantero, autor del único gol del partido desde el punto penal, se mostró molesto por el desarrollo del encuentro y apuntó directamente contra la intensidad, los cruces y el estilo de juego del equipo paraguayo.

"Sabíamos el tipo de partido que iba a ser. Si ellos nos mandan a la mierda, nosotros también los mandamos a la mierda", lanzó Mbappé, en una frase que reflejó el clima caliente que se vivió durante varios tramos del encuentro.

El capitán francés aseguró que su equipo estaba preparado para un duelo áspero y remarcó que no se sorprendieron por la propuesta de Paraguay, que intentó llevar el partido a un terreno más físico que futbolístico.

"Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin y a hacer jugadas lindas, pero no. También podemos jugar al fútbol sucio", afirmó el atacante, que fue protagonista de varios cruces con los defensores paraguayos.

Mbappé también remarcó que Francia supo adaptarse a ese contexto y sostuvo que, incluso en ese registro de partido, el seleccionado europeo logró imponerse sobre su rival.

"Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. En el fútbol sucio fuimos mejores", agregó el delantero, en una de las frases más fuertes de la jornada mundialista.

El atacante de Francia consideró que Paraguay no tuvo como prioridad jugar con la pelota y que su equipo terminó demostrando superioridad, tanto desde lo futbolístico como desde la capacidad para competir en un partido cerrado.

"Ellos no quisieron jugar tanto al fútbol y nosotros mostramos que sabíamos y que éramos mejores que ellos", cerró Mbappé, tras una clasificación trabajada y con mucha tensión.

Con la victoria, Francia se metió entre los ocho mejores del Mundial y ahora enfrentará a Marruecos en los cuartos de final, en un cruce que volverá a poner al equipo de Didier Deschamps ante una prueba de máxima exigencia.