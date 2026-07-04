River concretó el regreso de un goleador histórico y sumó a su quinto refuerzo

River confirmó este sábado el regreso del delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien había sido una pieza clave en la histórica conquista de la Copa Libertadores 2018.

"Rafael Santos Borré es nuevo jugador de River Plate. El delantero firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029", detalló el club "Millonario" a través de un comunicado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

De esta manera, Santos Borré, de 30 años, tendrá su segundo periodo en River, donde jugó entre 2017 y 2021. En aquella etapa, el colombiano fue clave para que el club de Núñez conquistara seis títulos: la Copa Argentina 2017 y 2019, la Supercopa Argentina 2017 y 2019, la Copa Libertadores 2018 y la Recopa Sudamericana 2019.

Su siguiente desafío fue en el Eintracht Frankfurt de Alemania, donde tuvo un rol muy importante en la UEFA Europa League, donde los bávaros terminarían gritando campeones.

Sus siguientes clubes fueron el Werder Bremen de Alemania, y el Inter de Porto Alegre. En este último equipo pudo ganar el Campeonato Gaúcho 2026 y la Recopa Gaúcha 2026.

En este segundo semestre del 2026, River tendrá como principal objetivo el título en la Copa Sudamericana, donde ya está en los octavos de final, mientras que en el ámbito local buscará tomarse revancha de lo ocurrido en el Torneo Apertura, donde se le escapó el título en los últimos minutos de la final contra Belgrano de Córdoba.

La despedida de Santos Borré del Inter de Porto Alegre

"Gracias por cada momento vivido con estos colores. Me llevo los recuerdos, aprendizajes y personas que quedarán para siempre", comenzó el mensaje del colombiano en el que se despidió del club brasilero.

Además, le agradeció "a la torcida colorada por el apoyo durante todo este tiempo", y cerró: "Mi gratitud también para los directivos, cuerpo técnico y todas las personas que hicieron parte de este camino".