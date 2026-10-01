Messi amplía su mapa futbolístico y se convierte en nuevo propietario del CD Eldense

El CD Eldense, institución que milita en la Segunda División española, oficializó la adquisición del club por parte de Lionel Messi, en lo que representa una nueva inversión del astro argentino dentro del mundo del fútbol.

La entidad, que utiliza los tradicionales colores azulgrana, los mismos que identifican al Barcelona, comunicó la operación a través de sus canales oficiales en redes sociales y presentó la llegada de Messi como el comienzo de una "nueva e ilusionante etapa" para una institución con más de cien años de historia.

La incorporación del futbolista argentino como propietario abre así una nueva instancia para el club, que quedará bajo el mando de una de las figuras más importantes de la historia del deporte.

En su comunicado, el Eldense destacó precisamente la dimensión de la figura que se incorpora a la conducción de la institución y planteó que su llegada representa el inicio de un proyecto con visión a largo plazo.

El objetivo señalado por el club está centrado en impulsar diferentes áreas de su estructura, con una mirada que abarca no solamente el rendimiento dentro de la cancha, sino también el crecimiento institucional y la dimensión social de la entidad.

Un proyecto que apunta al largo plazo

La comunicación oficial del CD Eldense establece que la llegada de Messi pretende marcar el comienzo de un proyecto orientado al desarrollo integral de la institución.

Los principales objetivos planteados son:

Impulsar el desarrollo deportivo del CD Eldense.

del CD Eldense. Fortalecer el desarrollo institucional del club.

del club. Promover el desarrollo social de la entidad.

de la entidad. Construir un proyecto con visión a largo plazo.

La operación, sin embargo, todavía no se encuentra completamente cerrada desde el punto de vista administrativo. En la parte final de su comunicado, el club aclaró que la transacción "se encuentra pendiente" de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), de acuerdo con los términos establecidos por la Ley del Deporte.

De esta manera, la adquisición fue oficializada por la institución, aunque queda pendiente esa autorización para completar el proceso en los términos correspondientes.

Messi y una nueva faceta empresarial en el fútbol

La llegada al CD Eldense se suma a una serie de inversiones y proyectos vinculados al fútbol que forman parte de la faceta empresarial de Messi dentro del deporte.

El argentino se encuentra en la etapa final de su carrera y el anuncio del retiro de la Selección argentina, previsto para el próximo 6 de octubre frente a Benín en el Monumental, mostró lo consciente que es respecto a sus tiempos en el fútbol. En paralelo a su actividad como futbolista, Messi amplía su presencia en el ámbito empresarial relacionado con las instituciones deportivas.

La adquisición del Eldense representa una nueva incorporación a ese mapa, que ya incluye otros proyectos vinculados con clubes de diferentes categorías y países.

Entre ellos aparecen:

UE Cornellà , de la tercera categoría de España.

, de la tercera categoría de España. Deportivo LSM , en Uruguay, proyecto que comparte junto a su amigo Luis Suárez en la primera del amateurismo.

, en Uruguay, proyecto que comparte junto a su amigo en la primera del amateurismo. Leones de Rosario FC , proyecto familiar en Rosario que compite en la Primera C .

, proyecto familiar en Rosario que compite en la . Inter Miami, donde Messi continúa siendo el líder futbolístico dentro de la cancha en la Major League Soccer (MLS).

Esta expansión muestra una presencia que se extiende más allá de su rol como jugador y que incorpora progresivamente participación en proyectos vinculados con diferentes instituciones futbolísticas.

Del terreno de juego a la propiedad de clubes

La situación de Messi en el fútbol también presenta una particularidad en relación con el Inter Miami. Actualmente, el argentino continúa siendo el líder futbolístico dentro de la cancha del equipo que compite en la Major League Soccer. Sin embargo, su vínculo con la institución también contempla una dimensión relacionada con la propiedad.

Al finalizar su carrera, Messi podrá acceder automáticamente a una parte de las acciones del club, lo que lo transformará en copropietario de las denominadas "Garzas". El escenario se suma a sus demás participaciones en proyectos deportivos y permite observar una transición en la que su actividad no queda limitada exclusivamente al protagonismo como futbolista.

Mientras continúa desempeñándose dentro de la cancha, el argentino también suma participación en la estructura de distintos clubes y proyectos.

Presencia en extiende a España, Uruguay, Rosario y Miami

Con la incorporación del CD Eldense, el mapa de inversiones futbolísticas asociado a Messi suma ahora una nueva institución en España. El club español comparte una característica con el Barcelona en sus colores azulgrana, pero la nueva etapa estará vinculada a un proyecto propio que, según lo comunicado por la institución, tendrá como eje una perspectiva de largo plazo.

A esa nueva adquisición se agregan sus participaciones en UE Cornellà y Deportivo LSM, este último junto a Luis Suárez, además del proyecto familiar de Leones de Rosario FC y su relación con el Inter Miami.

La diversidad de estos proyectos abarca distintas categorías, países y realidades futbolísticas. En ese entramado, Messi mantiene al mismo tiempo su protagonismo deportivo en la MLS y avanza en una faceta empresarial cada vez más vinculada con la conducción y propiedad de instituciones.