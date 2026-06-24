Messi cumple 39 años en pleno Mundial: liderazgo, récords y una historia que sigue escribiéndose

Lionel Messi se encuentra cumpliendo 39 años en medio de la concentración de la Selección Argentina durante la disputa del Mundial 2026, certamen que representa su sexta Copa del Mundo y en el que mantiene intacta la ilusión del bicampeonato.

Como ya es habitual en su trayectoria, el "10" argentino pasa su día especial junto a la delegación nacional. La celebración, según lo descrito, lo encuentra compartiendo la jornada con sus compañeros, con una torta y el tradicional canto del plantel en horas de la noche.

El contexto competitivo no se detiene: el cumpleaños llega apenas dos días después del histórico encuentro ante Austria por la segunda fecha del grupo J, partido en el que Messi se consolidó como máximo goleador histórico de los Mundiales en soledad, alcanzando 18 goles.

A tres días del próximo compromiso, el capitán se prepara para enfrentar a Jordania este sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina), encuentro que cerrará la fase de grupos y abrirá el camino hacia los 16avos de final.

Un Mundial 2026 de rendimiento perfecto y récords

El presente de Messi en el torneo es descripto como el mejor inicio de su carrera en una Copa del Mundo. En estado de plenitud física, sin presión y con disfrute dentro del campo de juego, el rosarino marcó todos los goles de la Selección hasta el momento.

En total suma cinco goles en el certamen, distribuidos de la siguiente manera:

Hat-trick ante Argelia

Doblete ante Austria

Este rendimiento lo mantiene como figura excluyente del torneo y le permitió alcanzar la cifra histórica de 18 goles en Mundiales, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo en soledad.

Un dato que potencia aún más su actualidad es que, según se detalla, el propio Messi había puesto en duda su participación en el Mundial hasta el último momento, lo que contrasta con su impacto decisivo en el inicio del certamen.

Cumpleaños repetidos en competencia: una constante en su carrera

El cumpleaños de Messi no es un hecho aislado en su calendario deportivo. Este 39° aniversario representa la undécima vez que celebra su día en plena competencia con la Selección Argentina.

Este fenómeno se repite en distintos escenarios:

Los seis Mundiales que disputó

que disputó El Mundial Sub-20 de 2005

Las últimas cinco Copas América

El dato refuerza la idea de una carrera atravesada por la competencia permanente, incluso en fechas simbólicas.

De Rosario al mundo: el origen de una leyenda

Lionel Andrés Messi nació en 1987 en Rosario, donde desde sus primeros años se destacó por una gambeta endiablada y una capacidad goleadora precoz en las divisiones infantiles de Newell's.

Su infancia estuvo marcada por una dificultad médica clave: el mal funcionamiento de la hormona del crecimiento, que lo colocaba como el más bajo de su camada y con riesgo de padecer enanismo si no recibía tratamiento.

Ante la imposibilidad de Newell's de afrontar el costo médico, y la negativa de River de incorporarlo bajo ciertas condiciones, Messi y su padre Jorge Messi viajaron a España para una prueba en el FC Barcelona, donde tras dos semanas de evaluación, el entonces secretario técnico Carles Rexach firmó un precontrato en una servilleta, un episodio ya histórico.

Barcelona: el crecimiento del genio

Ya instalado en la Masía, donde fue apodado "La Pulga", Messi mantuvo su estilo veloz y desequilibrante, sin perder identidad ni vínculo con Argentina.

Su debut profesional se produjo el 16 de octubre de 2004 ante Espanyol, ingresando desde el banco. Su primer gol llegó el 1 de mayo de 2005 ante Albacete, tras una asistencia de Ronaldinho, figura clave en sus primeros años.

Entre 2004 y 2021, Messi desarrolló la mayor parte de su carrera en Barcelona, evolucionando de extremo habilidoso a jugador total: goleador, asistidor y organizador.

Su palmarés incluye:

34 títulos con el Barcelona

4 UEFA Champions League

Su temporada más extraordinaria fue la 2011/12, con:

84 goles en 70 partidos

Récord histórico de goles en una temporada

En 2012, alcanzó también los 91 goles en un año calendario, marca máxima en la historia del fútbol.

Reconocimientos individuales y selección argentina

Messi fue distinguido con:

8 Balones de Oro

3 premios The Best de la FIFA

Con la Selección Argentina, su camino fue más complejo. Tras el oro olímpico en Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005, acumuló finales perdidas:

Mundial 2014 vs Alemania

Copa América 2007 vs Brasil

Copa América 2015 y 2016 vs Chile

Incluso consideró alejarse del equipo nacional tras esas derrotas.

El quiebre de 2021 y la consagración mundial

El punto de inflexión llegó en la Copa América 2021, bajo la dirección de Lionel Scaloni. Argentina avanzó invicta en fase de grupos, con Messi anotando 3 goles ante Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

En eliminación directa:

Victoria 3-0 ante Ecuador (gol de tiro libre sobre la hora)

Triunfo por penales ante Colombia con protagonismo de Emiliano "Dibu" Martínez

Final ganada ante Brasil con gol de Ángel Di María

Este título rompió una sequía de 28 años sin campeonatos para Argentina.

Luego llegó la Finalissima 2022 (3-0 vs Italia) y el Mundial de Qatar 2022, donde Argentina rompió una racha de 35 partidos invictos tras perder con Arabia Saudita, pero terminó consagrándose campeón tras vencer a México, Polonia, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia.

Messi fue decisivo con goles en todas las fases, incluyendo la final, donde convirtió por duplicado.

Últimos capítulos y un presente vigente

En 2024, en la Copa América disputada en Estados Unidos, ya como jugador del Inter Miami, Messi tuvo un rendimiento más discreto, con un solo gol y un episodio emocional en la final, donde debió salir lesionado entre lágrimas.

A esto se suma una noticia personal en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica tras permanecer internado y continúa su recuperación en Rosario.

Un legado que sigue en movimiento

A los 39 años, Lionel Messi continúa ampliando una trayectoria marcada por récords, títulos y momentos históricos, mientras sigue compitiendo en el máximo nivel internacional. En pleno Mundial 2026, su historia aún no encuentra punto final, sino nuevos capítulos dentro de una carrera que ya pertenece a la historia grande del fútbol mundial.