El DT de Francia abandonó la concentración y no dirigirá ante Noruega: ¿Qué pasó?

El entrenador Didier Deschamps abandonó la concentración de la selección de Francia en Estados Unidos tras conocer el fallecimiento de su madre. La noticia lo obligó a dejar de inmediato el búnker del equipo en Filadelfia, apenas horas después de haber recibido la comunicación, para regresar a su país y participar del funeral junto a su familia.

La decisión implica que el seleccionador de Les Bleus no estará presente en el próximo compromiso del equipo ante Noruega, correspondiente a la última fecha del Grupo I del Mundial 2026, un partido clave para la definición de posiciones dentro de la zona.

El encuentro está programado para el viernes 27 de junio en Boston desde las 16, en un contexto en el que ambos seleccionados ya cuentan con la clasificación asegurada a los 16avos de final.

La confirmación oficial de la Federación Francesa de Fútbol

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) fue la encargada de confirmar oficialmente la situación a través de un comunicado difundido este martes, en el que detalló la inmediata salida del entrenador del campamento de la selección.

El organismo señaló textualmente:

"Didier Deschamps tuvo el dolor, este martes por la mañana, de enterarse de la muerte de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral".

En el mismo comunicado, la federación confirmó además que el técnico no ocupará su lugar habitual en el banco de suplentes durante el duelo ante Noruega, cerrando así su participación directa en la preparación del partido.

Reorganización del cuerpo técnico y decisión institucional

Ante la ausencia del seleccionador principal, la conducción del equipo quedará en manos de su asistente histórico, Guy Stéphan, quien asumirá la responsabilidad de liderar al grupo en el partido.

La decisión fue adoptada de común acuerdo con el presidente de la federación, Philippe Diallo, quien se encuentra acompañando a la delegación en Estados Unidos. Según se informó, la estructura técnica quedará organizada de la siguiente manera:

Guy Stéphan : conducción del equipo ante Noruega

: conducción del equipo ante Noruega Philippe Diallo : acompañamiento institucional a la delegación

: acompañamiento institucional a la delegación Didier Deschamps: regreso a Francia para el funeral y acompañamiento familiar

La FFF remarcó que la responsabilidad fue confiada a Stéphan hasta el regreso del seleccionador principal.

Un partido decisivo en Boston con la clasificación asegurada

El duelo entre Francia y Noruega se disputará en Boston y definirá la posición final dentro del Grupo I, aunque ambos equipos ya tienen asegurado su pase a los 16avos de final tras sumar seis puntos en sus dos primeros compromisos.

Francia llega a este cierre de fase tras una campaña sólida que incluyó dos victorias consecutivas.

El recorrido reciente de la selección francesa en el torneo

El contexto deportivo inmediato del equipo dirigido por Deschamps incluye los siguientes resultados:

Victoria 3-1 ante Senegal en el debut

en el debut Victoria 3-0 frente a Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia

en el Clasificación asegurada a la siguiente fase del Mundial 2026

En el partido ante Irak, el encuentro estuvo interrumpido durante más de dos horas al finalizar el primer tiempo debido a una tormenta eléctrica, en cumplimiento de los protocolos de seguridad de la FIFA.

En ese mismo encuentro, Kylian Mbappé se destacó al convertir dos goles, uno de ellos en su partido número 100 con la camiseta de la selección francesa. El tercer tanto fue obra de Ousmane Dembélé, completando una actuación contundente del equipo.

Un antecedente familiar que vuelve a repetirse

La situación personal de Deschamps adquiere una dimensión particularmente sensible en el marco de la competencia internacional. En mayo de 2022, durante una concentración previa a un partido de la UEFA Nations League, el entrenador también había atravesado el fallecimiento de su padre, un antecedente que ahora vuelve a marcar su trayectoria en un momento decisivo.

Cierre del grupo y atención centrada en la situación personal del entrenador

Mientras Francia y Noruega se preparan para definir posiciones en Boston, el otro encuentro del grupo enfrentará a Senegal e Irak en Toronto, completando la última jornada de la fase.

Sin embargo, la atención de la jornada estará inevitablemente puesta en la ausencia de Didier Deschamps, quien dejará temporalmente sus funciones al frente de la selección para regresar a Francia y acompañar a su familia en un momento de duelo.