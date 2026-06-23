Atlético de Madrid amenaza con llevar a Barcelona ante la FIFA por el caso Julián Álvarez

El conflicto se origina en torno a Julián Álvarez, delantero argentino que actualmente tiene contrato en vigor con el Atlético de Madrid dentro del denominado "periodo protegido" hasta 2030, según se detalla en la información base.

Todo se desencadena a partir del escándalo que se desató con el delantero argentino en sus declaraciones post victoria ante Austria, encuentro en el que la Selección argentina se impuso por 2-0 con dos goles de Lionel Messi, asegurando la clasificación a 16avos de final.

En ese contexto deportivo, el atacante realizó manifestaciones públicas que posteriormente serían interpretadas como un punto de quiebre en la relación entre jugador, club y entorno institucional.

Las acusaciones del Atlético y la posible denuncia a la FIFA

El Atlético de Madrid analiza formalmente presentar una denuncia contra el Barcelona por presuntas negociaciones con el jugador.

De acuerdo con la información disponible, la denuncia no se ha efectuado aún, pero el club colchonero sostiene una postura firme: acusa al conjunto blaugrana de haber mantenido conversaciones indebidas por un futbolista con contrato vigente.

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, fue contundente al exponer el posicionamiento institucional:

"Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona".

La acusación central apunta a que el Barcelona habría incurrido en prácticas que el club madrileño considera inapropiadas dentro del marco contractual vigente del jugador.

Declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín

El dirigente rojiblanco amplió sus críticas hacia la entidad catalana, a la que acusó de una actitud desleal en el manejo del caso.

Gil Marín señaló que el Barcelona habría incurrido en comportamientos que, según su visión, afectan directamente a la institución:

Acusa al club azulgrana de "faltar al respeto" al Atlético de Madrid

al Atlético de Madrid Señala que han intentado "ningunearlos"

Afirma:

"Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición. Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados".

Estas declaraciones refuerzan la tensión institucional entre ambas entidades, en un escenario donde el Atlético sostiene que no existe margen de negociación válido fuera de los parámetros contractuales establecidos.

Las palabras de Julián Álvarez tras el triunfo

El foco del conflicto también se trasladó a las declaraciones del propio Julián Álvarez tras el partido de la Selección argentina ante Austria.

En zona mixta, minutos después del triunfo por 2-0, el delantero se expresó de forma directa ante los micrófonos. Según la información proporcionada, Álvarez manifestó que "lo mejor es una transferencia", agregando además que "quiere cumplir su sueño".

Estas palabras generaron un fuerte impacto tanto en el entorno del Atlético de Madrid como en la opinión pública vinculada al club, ya que fueron interpretadas en un contexto altamente sensible tras un partido marcado por la clasificación argentina.

Ante ello, Gil Marín también se refirió a estas declaraciones con tono crítico:

"Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la Selección argentina, no de Julián".

Reacción de los hinchas del Atlético de Madrid

La situación no se limitó al plano institucional, sino que derivó rápidamente en una reacción de la afición colchonera.

Hinchas del Atlético de Madrid comenzaron a difundir en redes sociales videos incendiando la camiseta del delantero argentino con el número 19 en la espalda, acompañados de cánticos ofensivos:

"Julián Álvarez, hijo de pu**"

Este episodio refleja el nivel de tensión generado tras las declaraciones del jugador y el conflicto entre clubes, trasladando el malestar al ámbito emocional de la afición.

La postura sobre una eventual transferencia

En paralelo a la polémica, desde el entorno del Atlético de Madrid se ha fijado una posición tajante respecto al futuro del jugador.

La postura institucional es clara: no existe ninguna cifra razonable por la cual el Barcelona pueda fichar a Julián Álvarez.

Según lo expresado, el mensaje es inequívoco: