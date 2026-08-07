Messi desmintió los rumores sobre Thiago y cerró la puerta a un supuesto regreso al Barcelona

En las últimas horas, una versión vinculada al futuro futbolístico de Thiago Messi provocó una amplia repercusión entre los seguidores de Lionel Messi. El rumor sostenía que el hijo mayor del capitán de la Selección argentina podría dejar la Academia del Inter Miami para incorporarse a las divisiones formativas del Barcelona, el club donde su padre desarrolló gran parte de su carrera.

La posibilidad despertó un inmediato interés entre los fanáticos, que siguen de cerca la evolución deportiva de los hijos del futbolista argentino. Cada imagen o video en el que aparecen Thiago, Mateo o Ciro jugando al fútbol suele generar una importante repercusión en las redes sociales, alimentando las expectativas sobre el futuro de los tres niños.

Actualmente, los tres hijos de Messi realizan sus primeros pasos futbolísticos en la Academia del Inter Miami, donde desarrollan su formación deportiva mientras continúan con sus actividades cotidianas.

Sin embargo, el crecimiento del rumor llevó al propio Lionel Messi a pronunciarse públicamente para aclarar la situación.

La respuesta de Messi fue inmediata y contundente

La desmentida se produjo cuando un fanático aguardó al futbolista en la puerta del vestuario del Inter Miami y decidió preguntarle directamente sobre la versión que circulaba.

La consulta fue concreta. "¿Se va Thiaguito?", le preguntó el simpatizante.

Sorprendido por la pregunta, Messi respondió de manera breve pero categórica. "¿Qué? Nah", contestó el capitán argentino, descartando de forma inmediata cualquier posibilidad de que Thiago abandone la Academia del Inter Miami para incorporarse al conjunto catalán.

Con esa respuesta, el futbolista puso fin a las especulaciones que habían cobrado fuerza durante las últimas horas y dejó en claro que no existe esa posibilidad.

Los hijos de Messi, bajo la mirada permanente de los fanáticos

Más allá de la aclaración realizada por el propio Lionel Messi, el interés que despiertan las actuaciones de sus hijos continúa siendo muy alto. Cada vez que se difunden imágenes o videos de Thiago, Mateo y Ciro jugando al fútbol, las publicaciones generan una amplia repercusión entre los usuarios de las redes sociales.

Los goles, las jugadas y las intervenciones de los tres niños suelen convertirse rápidamente en contenido compartido por miles de fanáticos, que observan con atención los primeros pasos deportivos de los hijos del campeón del mundo.

La expectativa alrededor de sus condiciones futbolísticas crece con cada aparición pública y con cada registro difundido desde las categorías infantiles del Inter Miami.

Messi prioriza la felicidad de sus hijos

Frente al creciente interés que generan sus hijos, Lionel Messi ya se había referido en otras oportunidades a esta situación. El capitán argentino explicó que procura bajar la intensidad de las expectativas que se generan alrededor de ellos y remarcó que su principal prioridad es que disfruten de esta etapa por encima de cualquier proyección vinculada a una futura carrera profesional.

En ese sentido, tiempo atrás compartió cómo vive el acompañamiento diario de sus hijos en el fútbol.

"Los tres están todo el día con la pelota. Tengo la suerte de poder disfrutar, acompañarlos. Vienen todos los días a entrenar después del cole. Poder estar y tener la posibilidad de acompañarlos para mí es espectacular, poder hacerlo en familia", expresó Messi.

Sus declaraciones reflejan la importancia que le otorga a compartir ese proceso junto a sus hijos, acompañándolos en sus entrenamientos y en sus primeras experiencias dentro de una estructura formativa.

"Ser los hijos de Messi es algo normal para ellos"

Durante esas mismas declaraciones, el capitán de la Selección argentina también hizo referencia a la manera en que sus hijos viven la enorme exposición que implica llevar su apellido. Según explicó, los chicos no sienten una presión especial por ser hijos de uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.

Messi aseguró que para ellos esa realidad forma parte de su vida cotidiana y que la atraviesan con naturalidad. "Es algo normal para ellos", afirmó al referirse al hecho de ser identificados como los hijos de Lionel Messi.

Además, agregó una definición que resume la forma en que observa esa etapa de sus hijos. "Son muy inocentes", señaló.

De esa manera, el futbolista volvió a remarcar que su principal interés está puesto en que Thiago, Mateo y Ciro disfruten del fútbol como una actividad cotidiana y familiar, sin que las expectativas externas condicionen su crecimiento.