Messi emocionó a la Selección tras el triunfo ante Cabo Verde: "Hacen un esfuerzo extra por mí y lo hacen de corazón"

Lionel Messi dejó un emotivo mensaje para sus compañeros luego de la victoria de la Selección argentina por 3-2 frente a Cabo Verde, resultado que selló la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y fue seguido con atención por miles de hinchas en Catamarca y en todo el país.

Tras el encuentro, el capitán argentino destacó el compromiso del plantel y agradeció el respaldo que recibe dentro y fuera de la cancha.

"Sé que hacen un esfuerzo extra por mí y lo hacen de corazón, porque lo sienten y no es forzado", expresó.

En la misma línea, el rosarino reveló que durante la celebración de su cumpleaños en la concentración les agradeció a sus compañeros por permitirle disputar una nueva Copa del Mundo.

"Es un grupo que me demuestra mucho cariño, en el día a día, en la concentración o incluso con algunas declaraciones. Yo feliz de poder competir al lado de ellos, porque además de compañeros somos amigos", afirmó el delantero de 39 años.

La autocrítica de Messi tras la clasificación

Más allá de la alegría por el pase de ronda, Messi también analizó el desarrollo del encuentro y reconoció que el equipo sufrió en varios pasajes del partido.

"Hicimos lo más difícil, que fue encontrar el primer gol. Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no los pudimos presionar bien, y ellos golpearon con sus armas", señaló.

El capitán argentino también destacó el nivel del conjunto africano y pidió no minimizar a los rivales por su nombre.

"Nosotros siempre subestimamos a las selecciones por nombre. No por algo este equipo no había perdido con España ni Uruguay", sostuvo.

Argentina ya piensa en Egipto

Con la clasificación asegurada, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Egipto en los octavos de final.

El encuentro se disputará el próximo martes 7 de julio, desde las 13 (hora de la Argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El ganador avanzará a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al vencedor del cruce entre Suiza y Colombia, previsto para el sábado 11 de julio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

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