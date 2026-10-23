Messi fue recibido por la princesa Leonor antes de recibir el Premio Princesa de Asturias

Lionel Messi protagonizó un momento especial en la ciudad española de Oviedo, donde fue recibido por la princesa Leonor de Borbón antes de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026. El encuentro tuvo lugar este viernes en el Salón Covadonga del hotel de la Reconquista, sede de la audiencia con las personalidades reconocidas en esta edición.

La heredera al trono español encabezó por primera vez una audiencia en solitario con los galardonados, en una actividad institucional que se desarrolló antes de la gala principal. Durante la recepción, Leonor saludó individualmente a cada uno de los distinguidos, entre quienes se encontraba el astro argentino, que ingresó acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo.

Tras los saludos, todas las personalidades reconocidas participaron de una fotografía grupal que reunió a los ganadores de las diferentes categorías de los premios.

La audiencia tuvo un significado especial dentro de la trayectoria institucional de la princesa, ya que asumió el papel de anfitriona única, sin la presencia de los Reyes de España ni de la infanta Sofía. De esta manera, el encuentro marcó una novedad en el desarrollo de las actividades previas a la ceremonia, con Leonor al frente de la recepción de los premiados.

La presencia de Messi concentró parte de la atención de la jornada, en la antesala de la entrega de un reconocimiento que distingue su recorrido deportivo y su compromiso con iniciativas solidarias destinadas a mejorar las condiciones de vida de niños y niñas.

Los ocho reconocimientos de los Premios Princesa de Asturias 2026

La edición 2026 de los Premios Princesa de Asturias distingue a personalidades e instituciones de diferentes ámbitos, desde las artes y las letras hasta la investigación científica, el deporte y la cooperación internacional.

Los reconocimientos contemplan trayectorias y contribuciones en disciplinas diversas, con representantes de Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Francia, además de una institución internacional dedicada a la conservación de semillas.

Los premiados de esta edición son:

Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026: la cantante y escritora estadounidense Patti Smith.

Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026: el estudio japonés de animación Studio Ghibli.

Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026: los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian, junto con el biofísico francés Pascal Mayer.

Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026: la Bóveda Global de Semillas de Svalbard.

Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026: el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash.

Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: el futbolista argentino Lionel Messi.

Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026: el escritor británico Julian Barnes.

Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026: la astronauta estadounidense Christina Koch.

La diversidad de los distinguidos refleja el alcance de las categorías que integran los galardones, que reconocen contribuciones en campos culturales, científicos, sociales y deportivos.

Luego de la audiencia en el hotel de la Reconquista, la actividad se trasladará por la tarde al teatro Campoamor de Oviedo, donde se realizará la ceremonia oficial de entrega de los premios. El acto estará presidido por los Reyes de España y constituirá el momento central de la jornada de reconocimientos.

Qué reconoce el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue trayectorias que contribuyen al desarrollo de la actividad deportiva y representan valores como el esfuerzo, el respeto y la humildad. Su propósito no se limita a reconocer títulos, campeonatos o resultados, sino que también contempla el impacto social de quienes se destacan en el deporte.

En el caso de Lionel Messi, el jurado valoró su extraordinaria carrera futbolística, su comportamiento dentro de la cancha y su compromiso solidario. Entre los aspectos destacados se encuentra su participación en iniciativas orientadas a mejorar el acceso de chicos en situación vulnerable a la educación y la salud.

El reconocimiento considera, por lo tanto, tanto sus logros deportivos como las acciones que buscan contribuir al bienestar de la infancia. La trayectoria del capitán argentino fue evaluada desde una perspectiva que reúne su desempeño profesional y su compromiso con causas sociales.

Messi fue anunciado como ganador de la edición 2026 el 3 de junio. La decisión del jurado destacó sus conquistas deportivas y su labor solidaria mediante iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de niños y niñas.

Un galardón creado en 1987

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes fue creado en 1987 y se entrega anualmente durante el mes de octubre, en una ceremonia que tiene como escenario el Teatro Campoamor de Oviedo, España.

El reconocimiento incluye una serie de distinciones y una dotación económica para el ganador. Entre los elementos que recibe el premiado se encuentran una escultura diseñada por el artista Joan Miró, un diploma, una insignia y una suma de 50.000 euros.

Estos componentes forman parte de la entrega oficial del galardón, que distingue a deportistas cuyas trayectorias representan una contribución al desarrollo del deporte y a los valores asociados con su práctica.

En la edición de este año, Messi se incorpora a la lista de reconocidos con un premio que contempla no solamente su carrera dentro del fútbol, sino también la dimensión social de su figura. La valoración del jurado incluyó sus conquistas deportivas y su compromiso con iniciativas solidarias dirigidas a la infancia.