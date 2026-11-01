Messi y el Inter Miami visitan a New England Revolution tras dos partidos sin ganar

El Inter Miami de Lionel Messi tendrá un compromiso importante este domingo cuando visite a New England Revolution por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). El encuentro se jugará desde las 21, hora de la Argentina, en el Gillette Stadium de Massachusetts y será transmitido por Apple TV.

El partido será importante para ambos equipos, que buscan cerrar de la mejor manera la temporada regular antes del inicio de los playoffs.

Las Garzas se ubican en el tercer puesto de la Conferencia Este, con 56 puntos, mientras que New England Revolution ocupa la segunda posición, con 58 unidades.

El conjunto de Miami tendrá la posibilidad de descontar la diferencia ante un rival que atraviesa un buen momento: New England acumula cuatro victorias consecutivas y buscará extender la racha para consolidarse como escolta de la conferencia.

Cómo llega el Inter Miami

Inter Miami viene de empatar 2-2 frente a FC Cincinnati, en un encuentro en el que Luis Suárez y Riquelme Fillipi marcaron los goles del equipo. Antes, había caído 2-0 ante New York Red Bulls y conseguido una victoria por 3-1 frente a Atlanta United.

Messi, por su parte, acumula 25 goles en 28 partidos y es una de las principales figuras del ataque de las Garzas.

El rosarino estará habilitado para jugar pese a haber alcanzado las cinco tarjetas amarillas en el campeonato. Según la normativa de la MLS mencionada en el material, las amonestaciones dejan de contabilizarse para la acumulación disciplinaria cuando un futbolista completa cinco encuentros sin recibir otra tarjeta.

Las posibles formaciones

New England Revolution: Matt Turner; Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Willian Sands; Luca Langoni, Brooklyn Raines, Jackson Yueill, Daniel Gazdag; Carles Gil; Dor Turgeman. DT: Marko Mitrović.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza Fonda; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Cristian González.

Cuándo y dónde ver New England Revolution vs. Inter Miami

Día: domingo 1 de noviembre.

Horario: 21, hora argentina.

Estadio: Gillette Stadium, Massachusetts.

Transmisión: Apple TV.