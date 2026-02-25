Messi íntimo: lo que le hubiera gustado aprender y el origen de la bronca con México

Lionel Messi fue el protagonista de la primera edición de la temporada del podcast "Miro de atrás", conducido por su ex compañero en la selección Nahuel Guzmán y con la participación del comunicador Gonzalo Iglesias. Durante una hora y cuarto, el capitán argentino transitó una charla relajada, con humor, recuerdos y desafíos curiosos, pero también con definiciones profundas sobre su vida, su carrera y los episodios que marcaron su vínculo con México.

El rosarino alternó confesiones personales con análisis futbolísticos y evocaciones emotivas. Habló de su infancia en Rosario, de las dificultades en su educación tras su partida a Barcelona, de sus inicios en el fútbol, del valor de Diego Maradona en su vida y del camino recorrido hasta el presente. También abordó la tensión con México en los Mundiales y los cruces recientes desde su llegada a Inter Miami, en un contexto en el que Guzmán está radicado en ese país.

"Me arrepiento un montón": la deuda con la educación

Uno de los pasajes más personales de la entrevista fue cuando Messi reconoció un arrepentimiento que arrastra desde su juventud.

"Me arrepiento de muchísimas cosas y se lo digo a mis hijos: tener una buena educación, estudiar, estar preparado... ¡No haber aprendido inglés de chico!", confesó. Explicó que tuvo tiempo para estudiar el idioma y no lo hizo, y que esa decisión le dejó una sensación incómoda en distintas situaciones.

"He tenido tiempo para estudiar inglés y no lo hice, me arrepiento un montón. Me pasó de estar con personalidades increíbles para poder hablar, tener una charla y te sentís medio ignorante. Decís: 'qué boludo, cómo perdí el tiempo'", relató.

Al mismo tiempo, destacó que el fútbol le dio herramientas y aprendizajes distintos:

Formación en valores

Construcción de vínculos duraderos

Una manera diferente de entender la vida

"El fútbol es otra forma de vivir y también te enseña. Te da mucho valor, forma vínculos con gente que se llevan para toda la vida", sostuvo.

El origen del conflicto con México

Messi también se refirió al momento en que, según su mirada, comenzó la tensión con parte del público mexicano. Situó el inicio tras el comentario del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, quien publicó en redes sociales una crítica luego del triunfo argentino ante México en el Mundial de Qatar 2022.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", había escrito el púgil, en referencia a imágenes del vestuario argentino. "Ahí empieza un poco la bronca de los mexicanos conmigo. Y nada que ver", afirmó Messi. Explicó que lo ocurrido fue una situación habitual de cualquier vestuario tras un partido.

Las camisetas quedan en el piso después de cambiarse. Están transpiradas, como la suya que se llevó Andrés Guardado.

"Creo que se hizo [de eso] algo muy grande", expresó. Más tarde, Canelo se disculpó, pero el episodio ya se había viralizado.

El partido ante México y la liberación

Sobre aquel encuentro en Qatar, Messi recordó la tensión previa. "Teníamos el miedo de perder y de no pasar de ronda. Incluso, hablamos en el grupo todo lo que nos jugábamos", señaló. Argentina venía de un invicto de 36 partidos y debía recuperarse tras la derrota ante Arabia.

"No nos podíamos quedar en lo de Arabia. México es un rival que siempre nos hizo fuerza", explicó. Tras el gol del 1-0, el equipo se soltó: "Nos liberamos y volvimos al principio, la foto era otra".

MLS, México y la competencia regional

Ya instalado en Inter Miami, Messi analizó el crecimiento competitivo entre Estados Unidos y México. "Se ha emparejado mucho la competencia entre Estados Unidos y México, incluso a nivel de selección", afirmó. Señaló que los equipos de la MLS crecieron y que cuando los clubes mexicanos viajan a jugar a Estados Unidos les cuesta.

Mencionó lo que expresó el "Turco" Mohamed tras la eliminación en la Leagues Cup y coincidió en que cuando los equipos de la MLS viajan a México enfrentan:

La altura

La localía

Estadios con 60 o 70 mil hinchas llenos

"Eso juega también. Por eso las últimas Conchampions las ganaron los mexicanos", explicó.

Maradona, un legado que atraviesa generaciones

El recuerdo de Diego Maradona ocupó un tramo emotivo de la charla. "Diego rompió todas las generaciones", afirmó. Recordó haberlo visto en Newell's, aunque era chico. Destacó el impacto de su debut y el gol de aquel día.

La primera charla entre ambos fue en el programa La Noche del 10. "Fue una locura", recordó. Jugaron al fútbol-tenis y Maradona quiso revancha tras perder. Como técnico, tampoco toleraba la derrota.

"Diego va más allá de cualquier cosa", sintetizó.

Entre el humor y los penales

En un segmento distendido, Messi armó un equipo con personajes de El Chavo del 8:

Profesor Jirafales al arco

Popis, Don Ramón, Señor Barriga y Doña Florinda en defensa

Ñono en el medio

El Chavo y la Bruja del 71 en el mediocampo

El Chapulín de enganche

La Chilindrina y Quico en ataque

Dr. Chapatín como DT

También recordó un penal fallado ante Islandia en Rusia 2018: "Al Patón le pateé un millón de penales... pero cuando llegué a la pelota se la di al arquero en las manos. Me quería matar".

El presente y el disfrute

En el cierre, Messi habló de su presente personal.

"Hoy disfruto mucho más de lo que me pasa, de lo que hago, de mi familia, de mis hijos, del día a día, de las pequeñas cosas", expresó. Y dejó una reflexión final:

"Siempre es un buen día para disfrutar porque no sabemos qué pasará mañana".

Aceptó la invitación al podcast sin dudar: "Le tengo mucho cariño a él. Sabía que iba a estar cómodo... yo no soy de hablar mucho".

En esa hora y cuarto, sin embargo, habló lo suficiente como para dejar confesiones, recuerdos y definiciones que vuelven a mostrar una faceta íntima del capitán argentino.



