La delegación de Catamarca brilló en la tercera jornada de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

La delegación catamarqueña cumplió su tercera jornada de competencia en la provincia de San Juan en el marco de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores. Todo este despliegue se desarrolla bajo la coordinación de la Dirección de Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación, área que depende directamente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Los atletas provinciales demuestran un rendimiento notable, compitiendo con entrega en cada una de las disciplinas asignadas y posicionando el nombre de Catamarca en lo más alto del certamen nacional.

Emoción en los deportes de conjunto: Newcom, Truco y Ajedrez

La pasión por los deportes colectivos y de estrategia dejó momentos inolvidables para los representantes provinciales durante este exigente tramo del torneo:

Newcom: El equipo representativo de Belén logró una clasificación brillante a la zona campeonato por medallas tras consolidarse como el mejor primero en la fase de grupos. En los Cuartos de Final, el conjunto catamarqueño derrotó a Santa Fe, aunque posteriormente cayó en Semifinales ante Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con este panorama, el equipo se prepara para disputar este viernes la medalla de bronce.

Truco: La pareja integrada por Juana Adauto y Ramón Caro, procedentes de Tapso (El Alto), cumplió una actuación sobresaliente al meterse entre los mejores del torneo y finalizar en la 4ta posición.

Ajedrez: El conjunto estratégico compuesto por Mónica Velazco (Capital), Carlos Leiva (Valle Viejo), Manuel Díaz (Capital), Vicente Erazo (Valle Viejo) y Rubén Vega (Capital) superó en su cruce a San Luis. El equipo aguarda la jornada de mañana para definir su posición final en la séptima y última partida.

Precisión y destreza en disciplinas individuales y de salón

Las disciplinas de precisión, habilidad y raqueta también aportaron grandes satisfacciones y momentos de alta competencia para la delegación:

Orientación: Teresita Toledo (Capital) recibió oficialmente su Medalla de Bronce tras subirse al podio en la categoría Femenino. Durante la jornada de hoy, compitió junto a Alfredo Salas (Capital) en la modalidad Mixto. Asimismo, la segunda dupla conformada por Nery Cedrón (Belén) y Oscar Corbalán (Andalgalá) completó formalmente la prueba estipulada.

Tenis de Mesa: En la rama Femenino, la dupla de Blanca Orellana y Josefa Nieva (Mutquín, Pomán) disputará este viernes el quinto puesto, luego de cerrar una jornada perfecta coronada con dos victorias. En la modalidad Mixto, María Luisa Romero y Julio Veliz (Capital) concluyeron su participación en la 17º colocación.

Tejo: En ambas ramas, los representantes catamarqueños alcanzaron la Final B. Por un lado, Julio Bayon y Mario Castro (Capital) derrotaron a Entre Ríos para adjudicarse el 9no puesto en la General. Por el otro, Teresa y Petrona Solohaga (Mutquín, Pomán) cayeron frente a Río Negroy se posicionaron en el 10mo lugar.

Tenis: De menor a mayor, la dupla de Tenis Mixto integrada por Silvia Arreguez y Gustavo Martínez (Capital) cerró una gran presentación en esta disciplina que sumó Catamarca en esta edición. Los deportistas lograron el 11° puesto general, culminando su participación con una victoria ante Corrientes.

Natación: La representante Viviana Carthery (Fray Mamerto Esquiú) vio acción compitiendo en las pruebas de 100 metros libres y 25 metros pecho, encontrándose actualmente a la espera de los resultados oficiales, con su próxima competencia programada para mañana.

Pádel: La disciplina completó su calendario de presentaciones. La dupla de José Antonio Chanampa y Nicolás Palacios (Tinogasta) finalizó en el 15º puesto, mientras que la pareja conformada por Isabel Ávila y Lía Acosta (Belén) concluyó su labor en la 19º colocación.

Sapo: La actividad continuó intensamente tanto en la rama Femenino, con la presencia de Etelvina Cativa (Mutquín, Pomán) y Petrona Gordillo (Belén), como en la rama Masculino, con Héctor Aragón (Capayán) y Juan Ramón Bazán (Belén), quienes completaron una nueva jornada a la espera del último día para sellar el marcador final.

Circuito de Habilidades Motrices: La pareja tinogasteña integrada por Gladys Rodríguez y Roque Arce disfrutó de su día libre, con el cierre de su participación estipulado para este viernes.