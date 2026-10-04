Messi llegó a Ezeiza y ya palpita su despedida de la Selección argentina

La Selección argentina comenzó a transitar una jornada cargada de emoción con la llegada de Lionel Messi al predio de la AFA en Ezeiza, en la previa del partido que marcará su despedida del conjunto nacional.

El capitán había aterrizado durante el fin de semana en Rosario y este domingo se trasladó hasta el predio para reencontrarse con sus compañeros y compartir junto al plantel una de las actividades que ya forman parte del espíritu del grupo: un asado. La Selección volverá a los entrenamientos este domingo y el encuentro tendrá como principal protagonista la presencia del rosarino, que se prepara para disputar ante Benín, este martes en el estadio Monumental, su último partido con la camiseta argentina.

La AFA recibió oficialmente al capitán con un mensaje publicado en sus redes sociales: "¡Bienvenido, Capitán! La emoción es total". La publicación estuvo acompañada por fotografías en las que se observa a Messi distendido, con lentes de sol, descendiendo de una combi y reuniéndose con Claudio "Chiqui" Tapia.

La llegada representa el comienzo de una despedida que tendrá su punto central el martes, cuando Messi vuelva a ingresar al campo de juego del Monumental para disputar su último encuentro con la Selección.

Un reencuentro con los campeones

Junto a Messi también arribó al predio Giovani Lo Celso, uno de los campeones del mundo que no había formado parte de los dos primeros amistosos, pero que fue invitado especialmente al encuentro del martes ante Benín.

La presencia de ambos se suma a la jornada de preparación del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que llega a este tramo de la agenda después de una contundente victoria frente a Burkina Faso. El conjunto argentino se impuso 7-0 ante Burkina Faso el sábado por la noche en el Monumental, y ahora comenzará a preparar el próximo compromiso con la presencia del capitán.

El entrenamiento de este domingo está programado para las 18.30 en el Predio de Ezeiza y se desarrollará a puertas cerradas, sin acceso de la prensa.

La práctica marcará el regreso de la actividad del seleccionado después de la goleada y permitirá que Messi vuelva a compartir una jornada de trabajo con el plantel que lo acompañará en la previa de su despedida.

El plantel espera al capitán

La llegada de Messi había sido uno de los temas centrales después del triunfo frente a Burkina Faso. Los propios jugadores expresaron públicamente las ganas de reencontrarse con el capitán y disfrutar junto a él los últimos días antes de su despedida.

Después de la goleada, Emiliano "Dibu" Martínez anticipó el encuentro y dejó en claro el espíritu con el que el plantel pretende acompañar al rosarino. "Quiero disfrutar y quiero verlo sonreír. Viene mañana a la noche (por el domingo); haremos un asado en el predio con él. Trataremos de mimarlo lo poco que le queda", expresó el arquero.

La frase refleja el clima que atraviesa al grupo antes del último partido de Messi. Más allá de la preparación deportiva para el encuentro ante Benín, los integrantes del plantel buscan aprovechar cada momento compartido con el capitán.

En ese mismo sentido se expresó Enzo Fernández, quien también destacó las ganas del plantel de volver a reunirse con Messi.

"Ya con ansias de que (Messi) venga. Obviamente, lo extrañamos un montón; vamos a compartir un asado. Queremos disfrutar de estos días con él, que se lo merece mucho, que sea una gran despedida para él y que lo pueda disfrutar con todos nosotros", manifestó.

Una despedida con un significado especial

La jornada adquiere un valor particular por lo que representa Messi para los futbolistas que integran actualmente la Selección argentina.

Muchos de los jugadores que forman parte del plantel tuvieron al rosarino como referente e ídolo durante gran parte de sus vidas. Por eso, su despedida no representa solamente el final de una etapa deportiva, sino también un momento significativo para quienes compartieron con él distintos años dentro del seleccionado.

Después de más de 20 años de éxitos, Messi se prepara para disputar su último encuentro con la camiseta argentina. El partido ante Benín será el escenario elegido para esa despedida y tendrá lugar el martes en el Monumental, donde el público podrá acompañar al capitán en una noche especialmente esperada.

Mientras tanto, el plantel comenzó a transitar las jornadas previas con actividades destinadas tanto a la preparación deportiva como al reencuentro y al disfrute junto al máximo referente del equipo.

Más jugadores se sumarán al plantel

La preparación continuará el lunes por la tarde, cuando se espera que Lionel Messi participe de la práctica junto al resto de los futbolistas.

A esa jornada también se sumarán Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, quienes estarán presentes en el amistoso ante Benín. La incorporación de estos futbolistas completará el grupo que tendrá como objetivo preparar el último partido de Messi con la Selección y acompañar al capitán en una instancia que ya genera una fuerte expectativa.

La agenda deportiva estará concentrada en Ezeiza antes de trasladarse al Monumental para el encuentro del martes.

Entradas agotadas y un Fan Fest para los hinchas

La expectativa por la despedida también quedó reflejada en la respuesta del público. Las entradas para el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina están agotadas.

Sin embargo, los hinchas que no tengan tickets tendrán una alternativa para acompañar la jornada: la AFA montará un Fan Fest en Ciudad Universitaria, ubicado a pocos metros del estadio Monumental. El espacio estará abierto desde las 12 del mediodía hasta la medianoche y ofrecerá diferentes propuestas destinadas al público.

Entre las actividades previstas se encuentran:

Música en vivo.

Propuestas gastronómicas.

Juegos.

Espacios interactivos.

Presencia de artistas.

Invitados especiales.

Influencers y streamers.

De esta manera, la despedida de Messi excederá el ámbito del estadio y tendrá también un espacio destinado a los hinchas que no pudieron acceder a una entrada.

La agenda de la Selección argentina

El cronograma del seleccionado contempla dos jornadas de preparación antes del partido ante Benín.

Domingo 4 de octubre

18.30: entrenamiento en el Predio de Ezeiza.

entrenamiento en el Predio de Ezeiza. La práctica será cerrada, sin acceso de la prensa.

Lunes 5 de octubre