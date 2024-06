Messi y el mensaje para los hinchas y cómo piensa el partido contra Chile

Lionel Messi todavía debe tener dando vueltas por la cabeza las dos chances que no pudo convertir contra Canadá. Si bien se sabe que no es amante de los récords personales, hacer un gol le hubiese permitido romper la barrera de los 13 con la Selección Argentina en Copa América, acercándose al argentino Norberto Méndez y el brasileño Zizinho (17). Pero el rosarino, a tres días de cumplir 37 años, está en otro plano: decidido a "disfrutar" de su séptima y última edición del máximo torneo continental de selecciones.

La Pulga caminó con tranquilidad por la zona mixta del estadio Mercedes Benz, en Atlanta, pese a que el reloj se estaba acercando a la medianoche. Frenó no menos de cuatro veces durante el 'corralito' para responder las requisitorias periodísticas y hasta se prestó a enviarle un mensaje a los hinchas, que sueñan con verlo levantar otro trofeo con la camiseta albiceleste.

"Era importante empezar ganando, con una victoria, no nos había pasado anteriormente en otras competiciones (NdeR: con Lionel Scaloni como DT no habían ganado en los estrenos de los torneos 'grandes'), y se sufre mucho cuando no lo hacés porque el primer partido siempre es difícil", ponderó el capitán.

Fue la figura Messi. Porque sus dos pinceladas, en un trámite tan equilibrado, dejaron cara a cara con el arquero Maxime Crépeau a Alexis Mac Allister primero (que tocó al costado para que defina Julián Álvarez) y a Lautaro Martínez después. Pero también se solventó en las estadísticas frías: el rosarino tuvo una efectividad del 89% en precisión, metió seis pases clave -triplicó al resto- y el que más tiros al arco realizó (3).

Como contrapartida, algo no muy común en él, perdió 15 veces la posesión de la pelota, en un ranking imaginario que "lideró" junto a Ángel Di María y Marcos Acuña.

"Nos costó un poco el primer tiempo encontrar nuestro juego, el que estamos acostumbrados, por diferentes cosas", analizó sobre el encuentro, en una charla con varios medios entre los que se encontraba Clarín.

"Tuve un par de situaciones bastante claras. Hoy no se me dio, pero lo importante es que ganamos", recordó acerca de esos dos mano a mano que le taparon entre el arquero Crépeau y el defensor Derek Cornelius.

Y hasta blanqueó cómo tendría que haber resuelto: "Pensándolo bien, ahora, tendría que haber definido fuerte e intentar otra cosa, tuve mala suerte que le pegó en la cabeza, fue una lástima".

"Creo que todos los partidos de la Copa van a ser de esta manera, como son en las Eliminatorias, o en otras ediciones. Arrancamos de cero, tenemos la misma ilusión de siempre, lo vamos a intentar como lo hacemos siempre en la Selección", prometió el capitán, a quien en cada oportunidad lo ovacionaron con el típico 'Messi, Messi' haciendo larga la "e". Quizás fue una manera de transformar en inolvidable su primera vez en Atlanta. Sí, en 43 encuentros que disputó en tierras estadounidenses -contando el de Canadá de este jueves- nunca había pisado la capital de Georgia.

Messi volvió a jugar 90 minutos de corrido como ocurrió en la goleada sobre Guatemala, hace una semana en Washington. "Me sentí bien. Estaba pesado, la cancha tampoco ayudaba mucho, el equipo hizo un desgaste físico importante, ahora tenemos un par de días para descansar y preparar Chile que va a ser muy complicado también", sostuvo el delantero, que superó al arquero trasandino Sergio Livingstone, quien ostentaba la marca de 34 encuentros desde 1953.

"No soy de mirar esas cosas de los récords, simplemente agradecido y disfrutando de estar una vez más en la Copa América, en una competición oficial con la Selección", dijo Leo, apoyado por su hinchada preferida en las tribunas (mamá Celia, papá Jorge, Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, además de sus hermanos, suegros, .

Y, por último, dejó un mensaje para los hinchas: "Lo mismo de siempre, intentaremos dar el máximo, a veces jugando mejor, a veces peor, pero siempre con la misma ilusión, la misma actitud y la misma humildad".