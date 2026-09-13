Messi metió un golazo, pero Inter Miami dejó escapar el partido e igualó ante Nashville

Lionel Messi anotó un golazo, pero el Inter Miami finalmente igualó 2-2 ante Nashville, líder de la Conferencia Este, en un partido válido por la vigesimoquinta fecha de la MLS, jugado esta noche en el Nu Stadium de Florida.

Un gol del británico Samuel Surridge, a los 4 minutos de juego, adelantó al puntero en el tanteador, pero Inter dio vuelta el marcador gracias a los goles de Baker-Whiting, en contra, y de Messi, a los 19 de la parte inicial, y a los 17 del complemento, respectivamente.

Precisamente, el golazo del rosarino -un zurdazo al ángulo tras un pase de Rodrigo De Paul- parecía liquidar el pleito, pero en el tiempo de descuento apareció otra vez Surridge para darle la igualdad a Nashville, que sigue como líder de su zona, con nueve puntos de ventaja sobre Inter, aunque los dos ya tienen prácticamente asegurada su clasificación para los play off.

Además de Messi y De Paul, jugaron en Inter los argentinos Germán Berterame, Maximiliano Falcón y Facundo Mura, mientras que Gonzalo Luján y Rocco Ríos Novo permanecieron en el banco de suplentes.