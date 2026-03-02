Messi quedó cuarto en la tabla de goleadores históricos en tiros libres: cuántos le faltan para ser primero

Lionel Messi fue la figura del clásico entre Inter Miami y Orlando City por la segunda fecha de la fase regular de la MLS. El capitán de la Selección argentina hizo dos goles en el 4-2 y selló la victoria con un remate de tiro libre.

Es casi una marca registrada de Messi su pegada en la pelota parada durante toda su carrera, y con este último tanto llegó a los 70 goles por esta vía, lo que lo coloca en el cuarto lugar de la tabla histórica de goleadores de tiro libre.

La Pulga está a tan solo 8 goles para igualar a Marcelinho Carioca, el número 1 en la lista, que cuenta con 78. El top podio lo completan otros dos brasileños: Roberto Dinamite con 75 y Juninho Pernambucano con 72.

Cristiano Ronaldo, con 63 goles de tiro libre, ocupa el décimo puesto. Por debajo, con 61 se encuentra Diego Armando Maradona.

Es por eso que el número 10 del Inter Miami es el argentino con más goles de pelota parada de la historia, y buscará romper otro récord que parece víable con la MLS en curso, el Mundial 2026 y toda una temporada por delante.