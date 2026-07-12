Messi y Scaloni ante el cruce con Inglaterra: de la expectativa a la realidad del equipo

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 abrió inmediatamente la cuenta regresiva para el próximo gran desafío: el enfrentamiento frente a Inglaterra. Tras el triunfo por 3-1 sobre Suiza, Lionel Messi habló ante los medios y dejó una frase que reflejó la magnitud personal y deportiva del partido que se aproxima.

El capitán argentino explicó que se trata de un encuentro especial por un motivo particular: será la primera vez que enfrente al seleccionado inglés. "Es especial enfrentarse a las selecciones grandes. No me pasó nunca jugar contra Inglaterra, es la primera vez. Es un partido especial. Una semifinal de una Copa del Mundo".

Con esas palabras, el Diez dejó en claro que el duelo ante Inglaterra tendrá un significado singular dentro de su extensa trayectoria con la camiseta argentina.

El desgaste físico que arrastra la Selección

Además de referirse a la importancia del próximo rival, Messi puso el foco en el desgaste acumulado por el equipo durante la fase eliminatoria. La Selección argentina viene de disputar una serie de encuentros de máxima exigencia. En particular, dos de ellos se extendieron hasta el tiempo suplementario: el cruce frente a Cabo Verde y el reciente partido ante Suiza.

El capitán reconoció que el esfuerzo realizado comienza a sentirse dentro del plantel. "Venimos de mucho desgaste, de jugar un alargue más y a veces se nota". Sus declaraciones reflejaron el impacto físico de una competencia que exige sostener un alto nivel de intensidad partido tras partido.

El mensaje de Messi tras la clasificación

Luego de asegurar el pase a las semifinales, Messi también utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones por la victoria frente a Suiza. En su cuenta de Instagram, el capitán publicó un mensaje en el que destacó la capacidad del equipo para sobreponerse a la adversidad.

"Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. ¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo! Vamos carajo". La publicación sintetizó el espíritu con el que la Albiceleste atravesó una serie de partidos marcados por la tensión y la necesidad de resolver situaciones límite.

El análisis de Scaloni tras el triunfo sobre Suiza

El entrenador Lionel Scaloni también realizó un análisis detallado luego de la victoria por 3-1 en los cuartos de final. En primera instancia, el técnico destacó la fortaleza física del seleccionado suizo y reconoció que el desarrollo del partido fue extremadamente exigente.

"Sabíamos que era un equipo muy físico. Estuvo de nuestro lado la suerte". Además, comenzó a proyectar el próximo compromiso frente a Inglaterra y valoró tanto el nivel del equipo inglés como el trabajo de su entrenador.

"Nos vamos a encontrar con un equipo que juega muy bien y que tiene un buen entrenador". La referencia estuvo dirigida a Thomas Tuchel, el DT alemán que conduce al seleccionado inglés.

El mensaje de Scaloni sobre Inglaterra

Al ser consultado específicamente por el próximo rival, el entrenador argentino buscó quitarle cualquier componente ajeno a lo deportivo y centró el mensaje exclusivamente en el fútbol.

"Es un partido de fútbol, el mensaje es ese. No busquemos otra cosa, vamos a jugar contra una gran selección". También aprovechó para destacar la actitud del plantel y la forma en que los futbolistas afrontan la competencia interna. "No es fácil que jueguen todos, ellos lo entienden. Tiran para adelante, tragan saliva y no dicen nada. Entrenan a full y cuando entran demuestran que están bien".

Finalmente, dejó una reflexión sobre el recorrido de la Selección en el torneo y la dificultad de los rivales enfrentados. "Supuestamente era el cuadro fácil el que nos tocó, menos mal. Suiza es un gran rival".

Una semifinal cargada de expectativa

La victoria sobre Suiza dejó a la Selección argentina nuevamente entre los cuatro mejores del mundo y abrió la puerta a una semifinal que, para Lionel Messi, tendrá un significado inédito: será la primera vez que enfrente a Inglaterra con la camiseta albiceleste. El capitán reconoció el desgaste acumulado por el equipo tras varios partidos de alta intensidad, pero al mismo tiempo destacó la fortaleza de un grupo que "nunca deja de creer".

Del otro lado, Lionel Scaloni valoró el carácter de sus jugadores, recordó lo difícil que es llegar a una semifinal mundialista y pidió enfocarse únicamente en el aspecto futbolístico. Con ese escenario, Argentina se prepara para un nuevo desafío decisivo ante una selección inglesa a la que el propio entrenador definió como "una gran selección", en un partido que definirá quién jugará la final del Mundial 2026.