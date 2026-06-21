Messi va por récords históricos ante Austria y ser el dueño absoluto de marcas legendarias

La actuación de Lionel Messi en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026 volvió a ubicar al capitán albiceleste en el centro de la escena internacional. Con los tres goles que marcó en la victoria por 3-0 frente a Argelia, la figura rosarina no solo fue determinante para el triunfo del equipo, sino que además quedó a las puertas de alcanzar tres récords históricos que podrían ampliar aún más su legado en la máxima competencia del fútbol mundial.

La sexta participación mundialista de Messi comenzó de manera inmejorable. Su triplete en el debut permitió que Argentina iniciara con autoridad su recorrido en el Grupo J y, al mismo tiempo, acercó al capitán a marcas que durante años parecían inalcanzables.

A un gol de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales

El primer récord que aparece en el horizonte está vinculado con la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo. Gracias a los tres tantos convertidos frente a Argelia, Messi alcanzó los 16 goles mundialistas e igualó la marca que poseía el alemán Miroslav Klose.

La cifra coloca a ambos futbolistas en lo más alto de la clasificación histórica. Sin embargo, la igualdad podría durar poco tiempo. Si Messi logra convertir nuevamente en el próximo encuentro ante Austria, alcanzará los 17 goles y se transformará en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de los Mundiales.

Se trata de una marca de enorme relevancia, ya que reúne las actuaciones acumuladas a lo largo de múltiples ediciones de la competencia más importante del fútbol internacional y representa uno de los registros más prestigiosos que puede alcanzar un jugador.

El récord de victorias también está al alcance

La noche frente a Argelia dejó otro dato significativo para el capitán argentino. La victoria significó el triunfo número 16 de Messi en una Copa del Mundo. Con ese resultado, el rosarino también igualó otro récord que pertenecía a Miroslav Klose. Ambos comparten ahora la condición de futbolistas con más partidos ganados en la historia de los Mundiales.

El duelo ante Austria ofrece una nueva oportunidad para romper esa igualdad. En caso de que la Selección argentina consiga una nueva victoria en la segunda fecha del Grupo J, Messi quedará como el jugador con mayor cantidad de triunfos en la historia de la competencia.

La posibilidad adquiere una dimensión especial porque no depende únicamente de una actuación individual, sino también del rendimiento colectivo del equipo argentino, que buscará sumar tres puntos fundamentales para acercarse a la clasificación a los octavos de final.

La marca que comparte con una leyenda brasileña

El tercer récord que tiene al alcance está relacionado con una faceta particular de su juego: los goles convertidos desde fuera del área. El zurdazo que abrió el marcador frente a Argelia significó el quinto gol de media distancia de Messi en Copas del Mundo. Con esa conquista alcanzó una marca histórica que hasta ahora pertenecía en soledad al brasileño Rivelino.

La leyenda brasileña construyó ese registro entre los Mundiales de México 1970 y Alemania 1974. Sus goles llegaron ante Checoslovaquia, Perú, Uruguay, Zaire y Alemania Oriental, estableciendo una marca que se mantuvo vigente durante décadas.

Messi, por su parte, distribuyó sus conquistas desde fuera del área a lo largo de distintas ediciones de la Copa del Mundo. Los goles de media distancia del capitán argentino fueron convertidos ante:

• Bosnia, en Brasil 2014.

• Irán, en Brasil 2014.

• Nigeria, en Brasil 2014.

• México y Australia, en Qatar 2022.

• Argelia, en el Mundial 2026.

Con ese recorrido alcanzó los cinco tantos desde fuera del área y logró igualar una marca histórica que parecía destinada a permanecer en manos de Rivelino.

Austria, una nueva cita con la historia

Con apenas un partido disputado en su sexta Copa del Mundo, Messi ya volvió a escribir un nuevo capítulo en su extraordinaria trayectoria internacional. Sin embargo, el desafío inmediato frente a Austria podría ofrecerle una oportunidad aún mayor. El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo J aparece como un escenario ideal para que el capitán argentino continúe ampliando una colección de récords que no deja de crecer.

Si vuelve a ser decisivo y Argentina consigue una nueva victoria, Messi podría quedarse simultáneamente con tres registros históricos: convertirse en el máximo goleador de los Mundiales, transformarse en el futbolista con más victorias en la historia de la competencia y superar el récord de goles de media distancia que comparte con Rivelino.

Más allá de la importancia deportiva del encuentro para las aspiraciones argentinas en el torneo, el partido frente a Austria representa una nueva oportunidad para que el capitán siga consolidando una carrera que ya ocupa un lugar privilegiado entre las más destacadas que haya conocido el fútbol mundial.