Mikaela Rojas debutó en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La judoca catamarqueña Mikaela Rojas tuvo su debut en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde representó a la Argentina en la categoría Femenino Shiai -48 kg. La deportista se midió ante la peruana Carla León, quien se quedó con el combate por Ippon.

Rojas integra la delegación argentina que participa de los Juegos Suramericanos y compite en la modalidad Shiai, correspondiente a la competencia de judo.

La representante de Catamarca afrontó así su primera presentación en la competencia continental, que reúne a deportistas de distintos países de Sudamérica.

La participación de Rojas en Santa Fe 2026 se desarrolla en el marco de su competencia en la división de hasta 48 kilogramos, categoría en la que también registra participaciones internacionales durante 2026.