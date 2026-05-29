Milei apuntó contra Riquelme tras la eliminación de Boca: "Yo te avisé"

La eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores tras la derrota frente a Universidad Católica de Chile en la Bombonera generó repercusiones inmediatas no solo en el ámbito deportivo, sino también en el político. En ese contexto, el presidente Javier Milei publicó una serie de mensajes dirigidos contra Juan Román Riquelme, presidente e ídolo del club xeneize.

El mandatario utilizó su cuenta personal en la red social X para recordar críticas anteriores hacia la conducción de Boca y lanzar nuevas referencias vinculadas con la crisis deportiva que atraviesa el equipo luego de quedar eliminado del torneo continental, considerado uno de los principales objetivos de la temporada.

La primera publicación realizada por Milei estuvo acompañada por una frase breve y directa: "Yo te avisé". El mensaje fue difundido junto a un video correspondiente a una entrevista radial previa en la que el Presidente calificaba de "un desastre" a la gestión encabezada por Riquelme en Boca.

"La gestión de Riquelme es un desastre"

En el fragmento de la entrevista que el propio Milei republicó en sus redes sociales, el mandatario apuntaba directamente contra la conducción actual del club.

"Está claro que la gestión de Riquelme es un desastre, es un kirchnerista manejando Boca", afirmaba el Presidente en el video compartido tras la eliminación del equipo en la Copa Libertadores. La publicación apareció pocas horas después de la derrota frente a Universidad Católica de Chile, resultado que dejó a Boca fuera de la competencia continental y abrió una nueva etapa de cuestionamientos sobre el presente institucional y deportivo del club.

El mensaje del jefe de Estado se sumó así a una serie de intervenciones públicas que realizó durante la jornada en relación con la situación de Boca y la conducción encabezada por Riquelme.

Las publicaciones que compartió Milei

Además del video con declaraciones críticas hacia la gestión del presidente de Boca, Milei también retuiteó una vieja nota periodística vinculada a sus cuestionamientos anteriores contra Riquelme.

La publicación retomaba una frase previa del mandatario: "Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River".

Ese reposteo formó parte de una secuencia de mensajes relacionados con la eliminación del equipo y con las críticas que Milei viene sosteniendo desde hace tiempo sobre la conducción del club. Posteriormente, el Presidente también citó un posteo de otra cuenta que recordaba un mensaje dirigido anteriormente a Riquelme.

"Podés hacer todo lo que quieras, lo que no podés evitar es pagar los costos", señalaba el mensaje que Milei volvió a compartir en medio de la crisis deportiva de Boca.

El recuerdo de las elecciones en Boca

La secuencia de publicaciones del Presidente continuó con un nuevo reposteo relacionado con las últimas elecciones realizadas en Boca Juniors. Milei republicó un mensaje acompañado por un video correspondiente a su salida de la Bombonera durante la jornada electoral del club. El posteo hacía referencia a los insultos recibidos por parte de algunos simpatizantes durante aquella votación.

"Recordemos a los kukas puteando a Milei cuando fue a votar en contra de Riquelme. Milei jamás se equivoca", expresaba el mensaje compartido por el mandatario.

La publicación volvió a vincular la disputa futbolística e institucional de Boca con referencias políticas, un tono que ya había estado presente durante el proceso electoral del club y que reapareció tras la eliminación en la Copa Libertadores.

La eliminación que profundizó la crisis

La derrota ante Universidad Católica de Chile en la Bombonera significó una temprana despedida de Boca de la Copa Libertadores y desencadenó una fuerte crisis deportiva en el club.

En medio de ese escenario, las publicaciones realizadas por Javier Milei instalaron nuevamente el enfrentamiento verbal con Juan Román Riquelme, una disputa que ya había tenido capítulos previos tanto durante las elecciones en Boca como en declaraciones públicas del Presidente.

La secuencia de mensajes difundidos en redes sociales dejó en evidencia cómo la eliminación del equipo trascendió el plano estrictamente deportivo y reactivó el cruce político y mediático alrededor de la conducción actual del club xeneize.