Úbeda quedó en la cuerda floja tras la eliminación de Boca: "La continuidad no depende de mí"

La eliminación de Boca de la Copa Libertadores en fase de grupos abrió un escenario de fuerte incertidumbre alrededor del futuro de Claudio Úbeda como entrenador del equipo. Luego de la derrota frente a Universidad Católica en la Bombonera, el director técnico habló en conferencia de prensa y dejó en evidencia su frustración por el resultado, al tiempo que reconoció que su continuidad quedó sujeta a una evaluación posterior.

El DT asumió la responsabilidad por la caída y reconoció que el equipo no logró aprovechar las oportunidades generadas durante el partido. En un contexto marcado por los cuestionamientos y el descontento tras la eliminación, Úbeda evitó confirmar si seguirá al frente del plantel y dejó abierta la posibilidad de una definición en los próximos días.

"No hay mucho análisis: buscamos la victoria y no la conseguimos. Ellos concretaron su única opción y nosotros no pudimos concretar las que tuvimos. No llegamos con claridad en el segundo tiempo y el rival hizo su negocio, se defendió bien y no pudimos marcar la diferencia", expresó el entrenador al analizar el desarrollo del encuentro disputado en la Bombonera.

La eliminación y el golpe deportivo

La caída frente a Universidad Católica significó la eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores, un resultado que profundizó las críticas hacia el cuerpo técnico y dejó al entrenador bajo una fuerte presión.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Úbeda mostró un tono marcado por la decepción y la impotencia. El DT remarcó que el equipo intentó quedarse con la victoria, aunque admitió que no logró traducir las situaciones generadas en goles. Según explicó, el rival aprovechó su oportunidad y luego sostuvo el resultado a partir de una postura defensiva que Boca no pudo quebrar. El entrenador insistió además en que el equipo perdió claridad ofensiva durante el segundo tiempo, un aspecto que terminó condicionando las posibilidades de revertir el marcador.

"Tenemos que reunirnos y hablar"

Consultado directamente sobre su continuidad al frente del equipo, Claudio Úbeda evitó brindar precisiones inmediatas y señaló que primero deberá existir una instancia de análisis interno luego de la eliminación.

"No es momento para hablar de esto. Tenemos que reunirnos, hablar y pensar en todo lo que pasó en este tiempo para después tomar una decisión", manifestó.

La frase dejó en evidencia el escenario de incertidumbre que atraviesa el cuerpo técnico luego de la eliminación continental. Sin embargo, el entrenador fue todavía más contundente al reconocer que la decisión sobre su continuidad no está en sus manos.

"Siempre dependemos de los resultados. La continuidad no depende de mí", afirmó. Las declaraciones reflejaron el delicado momento deportivo que atraviesa Boca luego de quedar afuera de la Copa Libertadores antes de la etapa eliminatoria, un desenlace que aumentó las críticas sobre el rendimiento del equipo y sobre el trabajo del entrenador.

Reclamos arbitrales y frustración

Además del análisis futbolístico, Úbeda también se refirió a algunas jugadas puntuales del partido que consideró determinantes. El DT cuestionó el gol anulado a Ángel Romero por posición adelantada y reclamó además un penal no cobrado para Boca durante el primer tiempo.

El entrenador expresó su malestar por ambas acciones y reconoció que el equipo terminó el encuentro con una profunda sensación de angustia por no haber conseguido la clasificación. "En este momento no encuentro palabras para decir lo que realmente siento. Nos da impotencia no haber avanzado, nos quedamos con esa angustia. Hay que asumir la derrota y dar la cara", sostuvo.

En la misma línea, volvió a remarcar la responsabilidad del cuerpo técnico y del plantel por la eliminación. "Asumimos la total responsabilidad del resultado", subrayó.

La situación de Leandro Paredes

Durante la conferencia también surgió la consulta sobre Leandro Paredes, quien disputó el encuentro pese a haber sentido una molestia muscular en el calentamiento previo.

Úbeda explicó que el jugador fue consultado en reiteradas oportunidades antes de confirmar su presencia en el partido y destacó la predisposición mostrada por el futbolista en un momento complejo para el equipo.

"Le preguntamos varias veces y valoro su intención de estar en la cancha en el momento difícil que estábamos atravesando", señaló. Las declaraciones del entrenador cerraron una noche marcada por la eliminación, la frustración deportiva y las dudas sobre el futuro inmediato del cuerpo técnico de Boca, en medio de un escenario cargado de cuestionamientos tras la salida prematura de la Copa Libertadores.