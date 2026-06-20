Mltre le ganó a Red Star en Catamarca y manda en la serie

Bartolomé Mitre de Misiones sacó a relucir su supremacía (venía de ganar la Conferencia NEA, y pasar 2 a 0 a Del Bosco en el 1er cruce de play-offs), y se quedó con triunfo ante Red Star (culminó 5to en el NOA y eliminó a Concepción en el mano a mano 2 a 0 también) en Catamarca; con un resultado de 85 a 74, en el cotejo jugado en el Antonio Ricardo Bollea, por el inicio de la serie, que forma parte de los cruces, en el 4tos de Final del InterConferencias NOA -NEA se la Liga Federal de Básquetbol.

El goleador del partido fue José Montero, con 19 puntos, 5 de 9 en triples; y también alcanzaron el doble dígito: Carlos Benitez Gavilán con 17, Máximo Koziarski con 16; y Tomás Rossi, llegando a 10, con 10 rebotes también.

En el local, Gabriel Sosa y Juan Herrera sumaron 15 unidades cada uno, Andrés Alderete se destacó, con 14, y 3 de 9 en triples. Completando en el conjunto de Rodrigo Soria, los 13 de Matías Cuenca, y la planilla de 12 de Mateo Codigoni.

El partido comenzó muy trabado, y recién pasado los 2.30 de juego permitieron el abrir el score, en un parcial inicial de Mitre, que mostró la supremacía de centímetros en la lucha de los tableros, que culminó con un 25 a 14.

Ya en el segundo cuarto, y a fuerza de la lucha establecida por un trabajo correcto en defensa de Red Star, el local pareció reaccionar, pero sufrió un duro golpe en la última pelota del segmento, con un bombazo de tres de Martín Pérez Douthat, que llevó el score a favor de los misioneros, por 48 a 33.

El 3er cuarto comenzó con el empuje de Red Star, que tuvo en Andrés Alderete como el abanderado, convirtiendo 6 puntos del 8-0 parcial de la finalización de esos 10 minutos, para dejar la distancia en el 67 a 57 con se llegó a la parte definitiva.

Las primeras pelotas marcaron las expectativas del local, y un par de errores en ataque, merced a la vorágine con la que se estaba jugando, terminaron de cerrar la historia; que marcó un trabajo aplomado de Mitre, que sobrecargó los tableros, pero que también hizo mucho daño desde la larga distancia, terminando con 13 triples en el raconto (4 de Koziarski además de los 5 de Montero), para finalizar ganando el cotejo por 85 a 74.

La serie al mejor de tres juegos, se traslada a Misiones, en donde Bartolomé Mitre recibirá a Red Star, el domingo 28 de junio, a las 19.30, intentando cerrar un duelo, que no tiene antecedentes de cruces en la historia del Básquetbol de la Liga Federal.